阮筱琪、張彩鳳╱連線報導



臺北市民族、至善國中，民族、湖田國小四校試辦到校時間延後半小時，其他縣市也有部分學校實施，除了讓學生能有充足的睡眠和在家吃早餐，也有學校因配合公車到校時間而延後上課。



臺北市教育局長曾燦金說，學生普遍睡眠不足，希望他們能至少睡八小時，更希望學童在家吃過早餐再出門；他說，根據國外研究，學童在家吃早餐易養成健康飲食習慣，也不容易犯罪。



曾燦金強調，家長如因工作無法配合學生到校時間，試辦學校都有配套，例如集中到圖書館晨讀，學生就可依原本時間到校；延後到校將試辦一學期再檢討成效，如效果不錯，可鼓勵各校推廣。



民族國小學生家長董媽媽說，延後到校約能多出二十分鐘親子時間，可以訓練孩子早起做早餐。



民族國小學生吳韶翌家住汐止，爸媽分別在南港、敦化北路上班，平常爸爸要先送媽媽上班，再送他到校，才能去上班，就算實施延後到校，每天一樣七點十分就要出門。



湖田國小校長江啟昱說，今年一月已先試辦延後到八點半上課，這學期會收集家長、學生意見及教師教學狀況，評估是否繼續維持延後到校。



臺中明道中學早在兩年前就延後半小時上學，目的是讓多數學生有時間在家吃早餐。校長非常認同這項政策，因此主動提出計畫，爭取全校家長認同，之後開始實施到現在。



苗栗縣文華、南河、獅潭國小三校延後到校時間，其中，文華國小是為了讓學生有充分的睡眠，其他兩校是配合公車到校時間。