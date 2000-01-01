阮筱琪、詹伯望╱連線報導



H5N6禽流感疫情蔓延，繼花蓮玉里發現的死亡幼鵝、宜蘭屠宰場鴨隻，以及臺南六甲火雞場後，嘉義一處地下屠宰場的烏骨雞也確認感染，雲林縣口湖鄉土雞疑似也感染，代表H5N6已從水禽傳到陸禽，且東部、西部都有疫情。



行政院昨天成立禽流感疫情中央災害應變中心，院長林全要求加強取締私宰家禽，防止疫情；農委會主委林聰賢也協請警政單位共同查緝地下屠宰場，並加強花蓮、臺南、嘉義等發生疫情地區的管制措施。



防檢局表示，今年到二月十二日共撲殺十三處禽場、十二萬八千隻家禽，花蓮監測範圍由原本半徑三公里擴大至五公里；半徑五公里內的養禽場，須經首次檢測無病毒後才可屠宰。宜蘭縣及臺南市也對屠宰場周邊半徑三公里內禽場管制監測。



有學者質疑，過去禽流感大多從西部開始延燒，懷疑H5N6已在臺灣西部潛藏才擴散到東部。防檢局表示，日、韓去年陸續爆發H5N6疫情，由於臺灣也在候鳥遷徙同一路徑上，會儘快調查，並公布病毒路徑圖。



疾管署表示，全球H5N6禽傳人個案只發生在中國，自二○一四年迄今，統計有十二例死亡，致死率達七成，主要是接觸活禽市場，呼籲民眾不要到活禽市場或是禽場，暴露機率較低。



防檢局建議，禽肉及禽蛋必須煮熟再食用，避免接觸及餵飼野生禽鳥，注意洗手等衛生措施，就可避免感染的風險。