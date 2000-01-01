沈育如／臺北報導



一百零六學年學測成績單本週四寄發，大考中心昨天針對考生違規事件，召開考試委員會討論，今年除了國文科作文有考生以英文作答外，英文科作文也出現有考生用日文作答，甚至用中文寫作，但內容都與考題無關。大考中心決議，這些都算「與答案無關的文字符號」，除了該題以零分計算，非選題還要再扣一級分。



根據大考中心統計，今年學測違規事件共兩百八十一件，比去年少五十件，其中最多的是「應試時手機或手錶發出聲響」、「隨身攜帶行動通訊裝置」，以及「考試結束鈴聲響完後仍繼續作答」。



今年學測國文和英文作文，出現考生以非規定的語言作答。大考中心副主任沈青嵩表示，這次首次出現的狀況是，考生的寫作內容都以字母拼湊，不僅「答非所問」，也不成文章，昨天開會決議，視同「試卷塗鴉」，該題除了閱卷委員打零分外，大考中心也依據簡章規定，非選題還要再扣一級分。



今年學測考國文時，北區有一名女考生考前突然大量流鼻血，由家長協助送醫急救後，再送回考場應考。但當時已是上午十點零二分，超過規定可入場的九點四十分，大考中心決議讓考生在試務辦公室，以備用試題考試，而學生的考試時間，也比原本少了至少四十分鐘。



沈青嵩表示，由於該名考生入場時已經超過規定的時間，依照簡章規定，該科應不計分，但考量是突發狀況，如果一科不計分，等同讓學生的總成績，不能參加個人申請、繁星推荐等，經開會決議，該名考生的國文科還是計分。



圖說：一百零六學年度學測英文作文，出現考生以日文作答。大考中心昨天開會決議，認為「作答與答案無關的文字符號」，除了該題零分計算之外，非選題還要再扣一級分。攝影／沈育如