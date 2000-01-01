報導／張彩鳳 圖片提供／李孟珍



在臺中、南投、苗栗等地檢署擔任主任觀護人長達二十五年的李孟珍，年前接掌南投縣教育處長。長期接觸弱勢、社會邊緣人的她，深刻感受教師對學生的影響力，一個不屑的眼神，一句不經意的話語，都可能深深刺傷弱勢兒童或青少年。因此上任後，她表示第一要務就是扶弱，未來計畫在教育處設置分享平臺，節錄優秀教師的教學與輔導，激發第一線教育工作者熱情，鼓勵教師用正向同理心教導兒童。



李孟珍表示，她和另一半都是靠著教育脫貧的最佳實證，丈夫是礦工之子，成長過程中的辛苦不在話下，但靠著讀書努力向上，目前是最高法院法官；李孟珍則是在雲林縣斗南鎮菜市場中度過成長歲月。



出身貧寒家庭



靠教育改變貧窮命運



李孟珍說，家中六個兄弟姐妹，很早就獨立生活。她高中、大學時期都半工半讀，不但賺取自己的學費，也貼補家用。她曾在雨衣工廠打工，擺過路邊攤，到牛排館當服務生，擔任過娃娃車的隨車教師，到補習班站櫃臺，種種工作，使她的社會歷練比一般人豐富，也更深刻體會弱勢族群的辛苦。



李孟珍感慨的說，擔任主任觀護人期間，她曾經花五年走遍南投縣的偏鄉、原鄉小學，幫忙媒合愛心早餐等資源，令她對南投產生深厚情感，也更了解南投教育的困境。她感觸很深的是，過去接觸的觀護對象，除了吸毒、犯罪，就是家境清寒。她發現家境欠佳的孩童，自尊心都很強；有個學習低成就的學生，因教師一句「不想念就出去」，開始逃學、混幫派、作奸犯科，甚至入監，直到二十歲才拿到國中畢業證書，後悔莫及，後來在她的輔導下重新振作，積極向上。深究誤入歧途的原因，可能只是教師無心的一句話，李孟珍想起這事，就覺得不勝唏噓，希望基層教師要更多培養同理心。



自尊受傷學生



輔導多年終挽回



李孟珍後來說服這名學生，跟著她到學校分享自己的心路歷程，鼓勵不少國中生重拾信心，讓她深受感動。李孟珍盼望提升教學現場教師的輔導同理心之外，也計畫透過在觀護所輔導時期的經驗，給予迷惘中的兒少鼓勵，相信會有不同的效果。



正因為自己的求學經歷，李孟珍深刻體會到，教育才能翻轉貧窮命運。李孟珍表示，上任後，希望能為弱勢學生爭取更多機會和資源，助窮苦學生也能拔尖、追求卓越。



教育翻轉命運



爭取資源重分配



李孟珍希望引進各種資源，彌補教育落差。像是寒假期間，她聯絡臺南成功大學教授蘇文鈺在內的十六名工程師，在南投縣僑光國小進行程式教育計畫Program the World，期望透過程式教育培養學生的邏輯觀念，讓偏鄉地區學生透過程式學習，也能利用程式發揮創意與世界接軌。



李孟珍個性溫暖、開朗，作風積極。她說，丈夫曾經鼓勵她，如果受刑人都能被感化，重新出發，何況是可塑性極強的學生呢？面對新挑戰，李孟珍充滿了信心。



圖說：南投縣新任教育處長李孟珍，曾擔任主任觀護人長達二十五年，扶弱背景使她提出不同的教育藍圖。