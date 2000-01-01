楊惠芳、劉偉瑩／臺北報導



國內中文電子書閱讀平臺Readmoo，日前公布「二○一六電子書閱讀報告」指出，該站使用者全年閱讀時間達到六百三十萬分鐘，是二○一五年的一點九六倍，而且最近四年，閱讀時間每年以倍數成長。



資深出版人認為，數位環境改變了閱讀方式，但紙本閱讀與數位閱讀並不是對立的，而是主從關係，目前讀者常先在網路上看相關內容，再決定要不要買紙本書；短期內，紙本書不會消失，電子書也無法完全取代紙本書。



Readmoo在閱讀報告指出，去年該站使用者全年閱讀時間共六百三十五萬五千四百四十四分鐘，等於十二年的時間，「完讀」冊數達一萬五千六百七十一冊。



這是否代表紙本書讀者移動到電子閱讀？Readmoo行銷總監何宛芳表示，由於電子書銷售量僅占國內整體書市百分之二，不能直接這樣推斷，但可反映電子書使用者數量逐年成長，讀者的閱讀行為、閱讀時間也不斷深化及成長。



曾任遠流出版公司總編輯的掃葉工房創辦人傅月庵認為，現代人不是不讀書，只是追求知識的方式改變了，未來「數位閱讀」勢將成為主流，但紙本書不會消失。



雖然傳統書店陸續關門，連鎖書店金石堂收了忠孝東路的分店，誠品書店也轉向複合式經營，茉莉二手書店卻逆勢成長，營業額連續四年，每年微幅成長。營運長戴莉珍表示，數位閱讀還需要一段時間才會漸趨成熟，目前多數讀者仍習慣讀紙本書，以她個人來說，在電子載具上只看電子雜誌，要讀傳記或文學作品，仍偏愛讀紙本。