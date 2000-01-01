名揚國際影壇的導演李安，一向沉穩謙和，平常話語不多，但近年來每部作品問世，總能以其不斷追求創新的精神，展現跳脫框架的創新成果，引人注目。他的新片《比利‧林恩的中場戰爭》之「未來3D版」，又再一次讓全球電影界驚豔。



在這部電影中，李安以每一秒由一百二十個畫面構成，讓觀眾身歷其境融入其中的最新電影嘗試，完成了他艱苦卓絕的創新，作品或來不及參加二○一七年奧斯卡提名，其票房因放映技術的特殊性，迄今仍非特別耀眼，但它的確是一部視覺效果超完美的新規格電影。而每一個規格都需重新創作一次，對藝術具有巨大的彌補作用，所以李安的《中場戰爭》是一個不折不扣的新嘗試，也是一個勇敢而成功的嘗試。



最難能可貴，也最值得吾人學習的是，李安在國際影壇功成名就之後，仍願不斷的創新求變，精神可佩。《中場戰爭》是繼李安第二度獲得奧斯卡最佳導演獎作品《少年Pi的奇幻漂流》求變求新的嘗試之後，再一次的自我挑戰。他曾說兩部電影都幾乎把他的精力「燃燒殆盡」，但他勇往直前，無怨無悔。



李安曾勉勵臺灣青少年：「不管做什麼事，只要有夢想，有決心，一定做得成。」他下一個願景是把臺南沙崙故鄉打造成國際級影城基地。以他不斷創新的勇毅，我們樂觀其成；更期望青少年學習他排除萬難，有志竟成的刻苦精神。