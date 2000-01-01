劉偉瑩、張彩鳳／連線報導



今天開學日，從新學期開始，臺北市國中小試辦延後到校方案，這學期有民族國中、至善國中、民族國小及湖田國小四校率先試辦，親子更能自主運用美好的早晨時間。



以往國小每天八點四十分前多半安排晨讀、學校集會或體育活動；臺北市教育局從本學期起，授權國中上午八點二十分以前、國小八點四十分以前的時間，由各校自主安排。



民族國中與至善國中擇定七、八年級學生試辦延後到校，每週兩天上學時間從上午七點半左右延至八點。民族國小、湖田國小一到六年級全面實施，民族國小每週擇一天、湖田國小一週五天延後上課，上學時間由七點五十分延後至八點半。對於原時段進入學校的學生，民族國小將開放圖書館讓學生閱讀，晨光時段再回到各班進行班級共讀。



迎接開學，各校也都做足準備。苗栗縣新開國小的營養午餐主廚何幸成，特別提前兩天到校整理廚房。何幸成擁有五星級大飯店手藝，儼然是日劇《Chef～三星營養午餐》真實版的主角，師生都很期待他的到來。



何幸成原本是臺北圓山大飯店廚師，退休後回到苗栗大湖的家鄉，四年前來到新開國小擔任大廚。全校用餐人數才五十人的新開國小，每天採買食材的經費有限，何幸成卻可以將簡單的青菜、豆腐及少許的肉，巧手烹煮成一道道美味，讓新開的師生每天都幸福開飯。