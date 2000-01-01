文／吳啟綜



第五十一屆美式足球超級杯冠軍戰日前在德州休士頓開打，新英格蘭愛國者隊演出史上最大逆轉勝，從落後二十五分，一路追趕至延長賽，最終以三十四比二十八擊敗亞特蘭大獵鷹隊，贏得隊史第五座冠軍杯，愛國者隊四分衛布雷迪第四度獲選超級杯最有價值球員。麻州州長貝克決定將二月七日奪冠之日，訂定為新英格蘭愛國者日。



這場冠軍戰被形容為「矛與盾之爭」，獵鷹隊擅長攻擊，在年度最有價值球員四分衛萊恩領軍下，本季平均每場攻下三十四點四四分，總達陣次數五十八次與場均傳球碼數三百零二點二二碼都是全聯盟第一；而史上最多、第九度打進冠軍戰的愛國者隊則有最強防守，該隊本季平均每場只丟十五點七二分，防守排名全聯盟第一。



得分與防守分居聯盟龍頭球隊的「矛盾之爭」曾有五次，「矛」只勝出一次，因此，賽前大家看好愛國者隊，但前三節，愛國者隊失誤連連，一度以三比二十八落後獵鷹隊二十五分。進入第四節，愛國者隊及時回神，將比數追成二十八比二十八平手，於是進行超級杯史上第一次延長賽。愛國者隊在布雷迪策動攻擊下，快速推進達陣，贏得最後勝利。布雷迪在這場比賽傳球六十二次，成功四十三次，共傳出四百六十六碼，都刷新超級杯紀錄。



愛國者隊奪得隊史第五座超級杯冠軍，隔天在波士頓舉行封街大遊行，上百萬名球迷不畏攝氏三度低溫走上街頭，布雷迪感性發言謝謝球迷支持，他說，之前答應球迷將冠軍帶回來，他終於做到了，他也將榮耀獻給長期生病，無法進場為他加油的母親。麻州州長貝克並宣布，將二月七日定為新英格蘭愛國者日。



美國媒體做了一項有趣的統計，過去十三年的超級杯中，以穿白色球衣的隊伍奪冠機率最高，共贏得十二座冠軍杯，這次愛國者隊就穿白色球衣；失敗率最高則是穿藍色球衣，總共輸掉六座冠軍。



拆解超級杯數字密碼



‧愛國者傳奇四分衛布雷迪締造7次挺進超級杯紀錄，也追平5次奪冠紀錄。



‧愛國者的跑鋒懷特在冠軍戰貢獻20分，創超級杯最多得分紀錄，3次達陣也追平最多達陣紀錄。



‧吸引全球180國、超過2億人收看。



‧愛國者冠軍戰一度落後25分，最後逆轉勝，創最大差距逆轉紀錄。



‧電視商業廣告費喊到每30秒超過500萬美元（約新臺幣1.5億元）。



‧冠軍戰當天。全美啃掉13億支雞翅，喝掉3.25億加侖的啤酒。