吳啟綜／臺北報導



為保障兒童遊戲權，臺北市政府計畫今年底投入新臺幣兩千八百萬元，打造全臺第一座大型共融式兒童遊戲場，除一般兒童、身心障礙兒童外，行動不便的父母、阿公阿媽也可帶孩子同樂。昨天舉辦選址說明會，開放公民參與，經過民間團體、市民討論後表決，選定花博公園美術園區。但會中不少人質疑花博美術園區位於松山機場航道下，飛機噪音對自閉症、聽障兒童的情緒管控有不利影響。



臺北市工務局公園處表示，考量設計場域需五百平方公尺以上，以及交通機能、無障礙動線、無障礙公廁等因素，選出建成公園、花博公園美術園區、玉成公園及萬芳四號公園，作為北市第一座大型共融式兒童遊戲場址。現場市府官員分析四處優缺點，供現場市民參考。



當時，包括靖娟基金會執行長林月琴多人提議，考量交通便利性、周邊醫療資源支援系統，應將大安森林公園、青年公園、花博公園圓山園區列為選項。公園處總工程師說，大安森林公園、青年公園兒童遊樂設施去年才更新，不符合須滿五年才能更新的規範。公園處南港所主任張秀珠說，圓山園區有歷史遺跡，不能開挖。



由於意見分歧，經過現場公民代表與市民表決，花博公園美術園區獲過半支持，但仍有市民憂心，搭捷運去花博公園美術園區，出站後必須穿越中山北路才能抵達，險象環生，社會局長許立民允諾將在跨局處長會議中提出解決方案。



張秀珠說，將針對學齡前後兒童各辦理兩場工作坊，徵求他們的意見，納入設計參考。社會局身障科股長劉冠宏說，完工後會邀請兒童體驗，一起驗收。