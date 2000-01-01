報導‧攝影／陳壁銘



充滿想像力的吳宜紋，到舊木材行找木頭時，無意間發現深色的陳舊木頭，磨出來的粉末很像巧克力粉，令她聯想到，何不把那個舊木頭變成餅乾形狀呢？於是她開始利用回收的舊木料製作成餅乾椅子。充滿創意點子的餅乾椅子作品，讓她在六年前，獲得臺灣工藝競賽創新設計組首獎的肯定。



吳宜紋從國北教大藝術與藝術教育學系研究所畢業後，就到一家家具店工作，當時她甫獲得工藝獎首獎的肯定，因而接到了一批餅乾椅子的訂單。她每天於家具店下班後，回家還要趕工製作餅乾椅子，直到凌晨一兩點。為了能專心從事創作，她辭掉了工作，在新北市新店郊區開了一間工作室自創品牌，以回收的舊木料，設計許多充滿創意的木製工藝作品。



舊木料回收製作的餅乾椅子，可說是工作室的招牌作品，從舊木料堆中挑選適合的木材開始，經過刨、裁、鑽、雕、磨及塗裝等繁瑣的製作工序才能完成。吳宜紋笑說，這些繁瑣的工序難不倒她，反倒是行銷產品最難，因為當時在學校沒學過這門知識，目前她以兩年辦一次個展和網路行銷方式，來爭取訂單的機會。為了個展作品能順利產出，開展前一個星期吳宜紋幾乎天天睡在工作室，晚上天冷時就抱著狗取暖睡覺。



吳宜紋表示，三年前自創品牌「even」，除了取她名字的諧音之外，英文的even還有均衡、平等的意思，她希望萬物皆能平等，每個人都要有環保概念，就算舊木材也能回收使用，再創新的價值。



圖說：吳宜紋以舊木材完成的餅乾椅子有缺陷美。