楊惠芳／臺北報導



二○一七臺灣國際科學展覽會最大獎「青少年科學家獎」得主，昨天揭曉，並舉行頒獎典禮，國內組得獎者全部都是北一女中溫班（數理資優班）學生，分別是化學科的陳怡臻、吳允晴，以及數學科的林芮吟。國外組則由來自新加坡華中中學的方雯欣奪得。



今年臺灣國際科展的主題是「永續發展」，總統蔡英文勉勵所有學生，以更富創造力的觀點，思考氣候變遷、環境保護、衛生健康及能源轉型等議題，共同為人類社會開創更美好的未來。



陳怡臻和吳允晴研發的「透明有機發光元件」，具備透明、高效率的特色，未來可應用的範圍極廣，只要將該元件鍍在安全帽面罩、汽車擋風玻璃上，通電後就能顯示地圖或目的地等資訊。陳怡臻說，實驗過程很挫折，因此，得獎很感動，但對於得獎者都是女生，並不驚訝，她認為女生本來就不比男生差。



林芮吟的研究為數學的圖論應用提供新思維，過去僅證明所有平面圖都是「可五元列表著色」，她的研究提出「可四元列表著色」的條件，成果相當有價值。



方雯欣研究發現2,5-DHBA敖鐵蛋白會增加腦神經細胞的鐵離子，若能有效抑制，對治療帕金森氏症和阿茲海默症等神經性疾病，將有顯著幫助。方雯欣說，未來希望能夠將研究成果應用在醫療領域，因此，大學想讀醫科。



圖說：臺灣國際科展「青少年科學獎」昨天頒獎，國內組得獎者為北一女學生，分別是化學科陳怡臻（右一）、吳允晴（右二）和數學科林芮吟（左二）；國外組得獎者是來自新加坡的方雯欣（左一）。攝影／陳壁銘