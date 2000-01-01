報導／楊惠芳

攝影／陳壁銘



二○一七臺北國際書展兒童館，今年以「圖想時光」為主題，由童書評論專家柯倩華策畫，除呼應兒童的期待，以「閱讀小聚落」打造專屬親子的可愛小書屋，營造兒童閱讀遊憩園地外，更以童書閱讀與手作藝術、臺灣插畫家聯展和第七屆伊比利美洲精選插畫展為重點。



臺北書展基金會表示，童書主題館陳列各式各樣的圖畫書，供讀者自由取閱。無論是家長念給孩子聽，或是小朋友獨立閱讀，都可以在這裡找到合適的書。



其中「臺灣插畫家聯展」，邀請國內曾獲重要國際獎項的臺灣插畫家展出，包括趙國宗、賴馬、湯姆牛、王書曼、江明恭五人，由他們各自挑選五件插畫作品參展，這些作品有的重視圖象造形，有的強調故事性，有的聚焦角色情緒，有的營造整體氛圍。



自己動手做是最能體驗創意的方式。今年童書館「大手小手同樂會」，為小朋友規畫十二場手作活動，包括手作繪本、立體紙工藝、具民俗風的手作、實用小廚房等。為讓小朋友愛惜書本，現場也規畫「寶貝你的書」活動，由手工書達人王淑芬示範如何保養愛書，以及如何簡易修復受損書籍等。



另外，策展人柯倩華與宋珮聯手，以「我看伊比利美洲精選插畫展」為題，今天傍晚五點十五分到六點十五分，親自為大家導覽，賞析插畫展作品的多樣藝術風格，解讀圖象語言及象徵寓意。



助兒少寫作 本社辦兩新書發表會



今年臺北國際書展，國語日報社有兩場活動，分別是十一日傍晚六點半在三館活動區的《成語小劇場》新書發表會，以及十三日傍晚六點半在一館文學沙龍的《小說課Ⅲ：偷電影的故事賊》新書分享簽書會。



《成語小劇場》結合漫畫劇場概念，每個成語以一幅幽默童畫呈現。臺東大學兒童文學研究所榮譽教授林文寶在推荐文表示，每個成語都有不平凡的故事，作者岑澎維、洪國隆從各版教科書，按年級各挑出五十則常用成語，簡明敘述成語的來由故事，再示範造句，最後以童話接龍方式，趣味呈現成語用法。



《小說課Ⅲ：偷電影的故事賊》作者許榮哲表示，這本書是以電影為藍本，重點是文學和戲劇，而偷電影的故事賊——簡單來說，就是從電影裡，汲取故事創作的靈感。他認為，只要有一雙獨特的眼，電影將不再只是電影，而是所有藝術的總和。



《十四隻老鼠》岩村和朗 與讀者座談



不少讀者都看過《十四隻老鼠》系列，這本書不僅在日本是跨越年代的長銷書，創作者岩村和朗更深受法、德、韓及臺灣兒童喜愛。今年臺北國際書展邀請岩村和朗來臺，舉辦三場講座活動及一場簽書會。



七十八歲的岩村和朗，在繪本界地位崇高，一九九八年日本粝木縣馬頭町為他創立「岩村和朗繪本之丘美術館」，二○一四年法國政府頒發「法國文化藝術騎士勛章」給他。



圖說：閱讀小聚落是兒童休憩、閱讀的好去處。

