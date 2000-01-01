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夏日樂學增百班　教部鼓勵開本土語課 (2017/2/7)
 

　沈育如／臺北報導

　教育部推動「國中小夏日樂學試辦計畫」，讓弱勢或有意願的學生，暑假參加學校規畫的本土語文或整合式課程，一百零四學年開兩百三十五班，一百零五學年增加到四百二十五班，教育部表示，今年將再增一百班，並配合十二年國教課綱，鼓勵國中開「本土語文主題式課程」。

　教育部並舉行夏日樂學課程模組甄選，昨天表揚獲選特優學校，本土語言課程包括新竹市舊社國小、雲林縣仁和國小、金門縣金鼎國小；獲選整合式學習方案特優學校為雲林縣豐榮國小、金門縣賢庵國小垵湖分校、屏東縣石門國小，每校都能獲得新臺幣十萬元獎金。

　有百年歷史的金鼎國小，本土語言課程是培養學生成為「小小閩南語記者」，教學組長翁郁玫說，去年有二十多名學生參加，透過社區耆老用閩南語講金門的故事，下蚵田，也拿當地作物高粱做掃帚，學習課程後，學生到當地電視臺當小主播，用閩南語播報學習歷程。

　豐榮國小夏日樂學主題，是「從食物認識家鄉」，校長李秉承表示，校方讓四十名參與學生下田種菜，再用廚房剩餘食材做科學實驗，最後化身小記者採訪在地酪農；李秉承說，三年級學生張文碩，跟著媽媽學做披薩，實驗十次終於成功，媽媽卻因這堂課胖了兩公斤。

　圖說：金門縣金鼎國小夏日樂學課程，讓學生跟著耆老學閩南語，還到地方電視臺播報學習歷程。圖片提供／教育部
 
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