沈育如／臺北報導



大學個人申請入學造成高三學習不完整，長年被各界詬病，因應十二年國教課綱上路，大學招生委員會聯合會正研擬新的考招方案，日前也提出可能方向，但近日包括高中校長、主任與督學及臺灣大學教授葉丙成等兩百五十二人連署，呼籲將申請入學、分發入學的招生作業都延到暑假七月以後，維持「高中三年的學習完整」。



招聯會去年提出的方案，維持高三寒假考新型學測（X），考科包括國文、英文及數學，加上社會或自然二選一，暑假考分科測驗（Y）。申請入學採計新型學測（X）、學習歷程（P），五月初報名，五月底放榜；分發入學採計新型學測（X）、分科測驗（Y），七月初考分科測驗，八月放榜。



參與連署的一百多名高中校長、一百多名主任、督學及葉丙成教授，是希望在「維護高中的完整學習」方向下，建議寒假考新型學測，只考國、英、數，六月中考分科測驗，個人申請延到高三課程結束後的七月進行，大學以新型學測、分科測驗及學習歷程作為審查依據。



參與連署的臺北市麗山高中校長柯明樹表示，個人申請致使高三學習不完整，有人已錄取大學，但對還在拚指考的學生來說，是一大折騰。



全國教師工會總聯合會昨天也發新聞稿，呼籲個人申請入學作業，還是維持在高中課程結束進行，但提供大學參採的學習歷程，則要完整記錄六學期，提供大學端完整的參考依據。



針對各方意見，招聯會發言人、靜宜大學校長唐傳義指出，考招方案仍在研商，各方意見和利弊得失都會納入討論。教育部長潘文忠說，「維持高中三年學習完整」，是考招方案的方向，與高中校長、教師的目標一致，招聯會也在此方向下延議，目前還未定案。