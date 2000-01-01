報導／李榮茂 圖片提供／張書瑋



日本動畫電影《你的名字》在臺灣上映，創下票房佳績。曾在嘉義市港坪國小擔任實習教師的張書瑋，為了給學生驚喜，以粉筆在黑板上畫出電影《你的名字》海報場景，還自拍縮時攝影。



影片上傳網路後，受到網友盛讚轉傳，讓單純想以黑板畫帶給學生不同學習經驗的張書瑋，感到十分驚訝。



另類教材黑板畫



刺激學生閱讀思考



張書瑋目前就讀嘉義大學數理教育研究所。大學時主修視覺藝術與設計學系和數學系雙學系的他，前年三月開始，到嘉義市港坪國小實習半年。



實習期間，張書瑋與實習指導教師陳權滿及學生建立深厚感情。研究所沒課時，他就回港坪國小實習班級協助教學，空閒時，就在黑板塗畫流行的主題圖案，電影《動物方城市》，日本動畫大師宮崎駿的異想世界等畫面，都成為他用粉筆描繪的場景，讓師生讚嘆不已；值日生每次都捨不得擦黑板，全班學生對張書瑋的創作也充滿期待與猜想。



後來，為了給學生不一樣的刺激，強化學習動機，與實習指導教師陳權滿討論後，張書瑋開始在教室黑板上，畫出一幅又一幅結合課程內容的創意黑板畫。



指導教師陳權滿說，張書瑋配合國語課文內容，進行黑板畫創作，讓學生可以看著黑板畫，回想課文內容；透過張書瑋的粉筆畫詮釋，學生對課文有了另一番解讀與體會，再藉著心得日記或課文創作圖畫留下紀錄，搭配與課文相關的動畫、繪本閱讀及《國語日報》的專欄進行延伸學習，學生的回饋圖文，都很有趣又精采。



《你的名字》是張書瑋的第十一幅板畫。他說，看完電影後，感觸很深，所以動筆作畫。六年四班是他實習的第一個班級，不管是學生、教師，甚至學校的名字，對他而言，都有特別的紀念意義。



港坪國小校長黃金木說，張書瑋對教書工作很有熱情，與學生互動良好。實習結束時，還幫全班二十五名學生仔細畫圖作紀念，也獲得教育部全國實習績優獎第二名，師生都很為他開心。



學數學熱愛藝術



教學現場結合運用



從小喜歡畫畫，夢想當畫家的張書瑋，國小畢業升上國中美術資優班，開始藝術夢築夢過程。但同時要兼顧術科與學科，壓力太大，張書瑋覺得畫畫好累，甚至不想畫畫，藝術夢很快就幻滅了。



由於高中考美術班落榜，就讀嘉義高中的張書瑋選擇了第三類組。考試的挫敗，對當時熱愛藝術的張書瑋打擊很大，他不但感受落寞，甚至封閉自己。



大學考上臺南大學應用數學系後，張書瑋參加許多社團的學習活動，聆聽不同性質的演講，不但培養自我學習的能力，也激發了他的教育熱忱。經過一段時間沉澱後，張書瑋更發現自己還是不願放棄藝術創作的夢想。



大二時，張書瑋發現學校設有藝術學系，他把握機會進修，取得應用數學系、視覺藝術與設計學系雙主修學位。



數學與藝術是兩種不同的領域，要怎麼結合呢？張書瑋說，他期許自己在教學領域中，運用數學邏輯思考的同時，結合藝術表現，讓教學更多彩多姿。



張書瑋認為，夢想不一定能實現，但仍應該努力追求。他期許喜歡畫畫的學生，別怕畫壞或是畫醜，只要盡情發揮天馬行空的創意，就是追求藝術的表現。



圖說：張書瑋以黑板畫呈現歐洲各國特色建築。