二月三日農曆年初七立春，是二十四個節氣的第一個，「陽和起蟄，品物皆春」，意味春天到了，萬物復甦生機盎然；而孟浩然的〈春曉〉：「春眠不覺曉，處處聞啼鳥。夜來風雨聲，花落知多少？」曲折入微的刻畫東風送暖的閒逸安和。然而，一樣的春天，卻迎來二○一七年不一樣的世界，遽然劇變的世局，吾人應妥慎應變。



最激烈的世界變局，當然是來自新任美國總統川普難以預測的種種作為。就任之後，川普火速簽署多項行政命令，其中禁止七個穆斯林國家旅客入境，震撼全球，雖然一名聯邦法官日前裁定暫停實施，但川普不善罷甘休，上週六立刻下令司法部提出抗告，咸遭聯邦上訴法院否決；而被列入禁令中的伊朗，則以大規模軍演回應，世局走向挑釁抗爭。



川普還下令美政府開始推動在美墨邊境蓋圍牆，導致墨總統中止訪美；為了難民問題，掛了澳洲總統電話；協防費用分攤問題，讓日韓忐忑不安；其蠢蠢欲動的貿易保護主義，除了不斷建立關稅壁壘，還在探討課徵「邊境調整稅」，得罪的國家更多。德國總理梅克爾在反擊川普對歐盟的猛烈炮轟時說「別管美國怎麼說」，可謂道盡美盟邦當前的心聲。



如果川普的外交及經貿政策不改弦易轍，繼續自毀對外關係的遊戲規則，與全球鬧不合，得漁翁之利的將是中國及俄羅斯。曠世的劇變也必定負面衝擊臺灣。面對川普元年種種令人驚懼的現象，我們政府應避免再提稍早的「那通電話」，而以冷靜務實的態度，迅速研究因應策略，核心議題是：如何避免成為美外交、國防及貿易政策的籌碼，掌握小國的最佳戰略。