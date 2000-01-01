劉偉瑩／臺北報導



一群完全沒有舞蹈背景的綠色和平志工，昨天在環保署大樓演出空中垂直舞蹈。舞者頭戴鯨魚、珊瑚等頭飾，象徵美麗的海洋生物，以繩索吊掛在十二層樓的高空翩翩起舞，呼籲大家減塑救海洋。參與演出的幼教教師家嬅表示，雖然一直很難克服怕高的恐懼，但仍希望藉由行動告訴小朋友，海洋的美需要大家一起維護，可以動手為海洋做點事情。



隨著音樂響起，十一名舞者從高空緩緩垂降，翩然起舞。表演志工來自各行各業，僅接受三個月的訓練就上場演出，不僅要在空中做出優雅的芭蕾動作，還要翻滾飛躍，長達十幾分鐘的表演「命懸一線」。



綠色和平海洋專案主任顏寧表示，每年約有八百萬噸的塑膠流進海洋，占了全球海洋垃圾的六成到八成，鯨魚誤食塑膠而亡，海龜鼻孔插著吸管的報導時有所聞，塑膠垃圾已讓許多海洋生物「命懸一線」，希望表演能喚起民眾在日常生活克服一點點的不方便，少用塑膠，海洋就「沒塑」。



環保署長李應元說，減少塑膠需要各部會和縣市政府合作，也希望學校、企業、宗教團體響應。環保署將在四月二十二日舉行全臺淨灘活動，歡迎企業、民眾認養全臺一千公里的海灘，每人認養十公尺，目標是號召十萬人一同參與，並定期公布海灘認養結果。



李應元表示，今年六月還會推動海底垃圾清除計畫，明年擴大禁止商家免費提供塑膠袋，含柔珠清潔用品禁止製造、販售等政策也將上路。



圖說：綠色和平昨天在環保署外牆演出空中垂直舞蹈《海洋很有塑》。攝影／高修民