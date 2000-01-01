報導／吳啟綜



世界棒球經典賽將在三月開打，中華棒協日前公布二十八人名單，王建民、陳偉殷、陽岱鋼等旅外球員缺席，以中華職棒球員為主。美國職棒大聯盟官網分析中華隊戰力指出，臺灣在世界棒壘球排名第四，但這次經典賽缺乏大牌球員助陣，又沒有明確的先發投手輪值，如補上投手戰力，才可能挺進第二輪。



中華隊二十八人名單中，旅外選手有旅日的郭俊麟、陳冠宇、宋家豪、羅國華，以及旅美克利夫蘭印第安人隊小聯盟的江少慶，幾乎是歷年來最少，其他為中華職棒富邦悍將、中信兄弟及統一三隊球員。根據中華隊總教練郭泰源的規畫，三場預賽分別對戰以色列、荷蘭與南韓，將安排六名先發投手，每場兩名，一般預料旅日投手郭俊麟、陳冠宇、宋家豪會扛起重任。



日本、南韓在徵召旅美球員也遇到挫折，日本僅有效力於太空人隊的野手青木宣親接受徵召，田中將大、達比修有、上原浩治、田澤純一等投手都確定不打，連日本媒體一直期待的鈴木一朗也未在二十八人名單中。南韓只有一名旅美投手吳昇桓助陣。



和臺灣同組的荷蘭隊卻是人手爆滿，尤其是內野手，包括紅襪隊波格茲、洋基隊葛瑞戈爾斯、金鶯隊史庫普、天使隊席蒙斯、遊騎兵隊普羅法，都要參加經典賽，堪稱世界最強的黃金內野陣容，不僅有金手套級的防守能力，還有強大進攻能力。



荷蘭除了旅美球員外，還有日職中央聯盟養樂多隊全壘打王巴倫汀，在日職曾連四年有三十一轟以上的表現，在二○一三年更擊出六十轟，寫下日職新頁，他上一季成績是三十一轟。



大聯盟官網對荷蘭隊的評價很高，認為他們有機會追平上屆的戰績，再次殺進四強，而荷蘭隊也將成為中華隊晉級第二輪的絆腳石。



多明尼加打線堅強 奪冠大熱門



世界棒球經典賽誰能奪冠？美國媒體Bleacher Report看好上屆冠軍多明尼加，波多黎各、美國、日本也都是奪冠大熱門。



上屆以八勝零敗戰績奪冠的多明尼加，打擊陣容堅強，這次有五名選手去年在美國大聯盟單季至少三十轟，包括水手隊的克魯茲、卡諾，金鶯隊馬恰多，遊騎兵隊貝爾崔，紅襪隊拉米瑞茲，藍鳥隊的「包大人」包提斯塔，單季曾揮出五十四支全壘打；投手則有巨人隊奎托。



日本隊雖然只有一名旅美球員，「二刀流」王牌大谷翔平因傷缺席，但日本投打都有一定水準，實力仍不容小覷，在A組，可望與古巴晉級，還有機會抱回第三座冠軍杯。



擁有許多大聯盟好手的墨西哥與波多黎各，可望在D組出線，更可能挑戰冠軍。B組的荷蘭及南韓是兩匹黑馬，南韓職棒聯隊實力平均，國際賽經驗豐富，除有機會晉級下一輪外，也被看好打進冠軍戰。