

美國非政府組織「自由之家」日前以《民粹與獨裁：全球民主的雙重威脅》為題，公布二○一七年世界各國自由度報告。國內媒體報導焦點全部集中在臺灣自由度總得分超越美國，在亞洲僅次於日本，是近十年首次躍升「最自由國家」。



當國人為臺灣自由度名列「最自由國家」沾沾自喜時，更應該注意「自由之家」在評比報告提醒，隨著許多民主國家掀起民粹主義與民族主義浪潮，導致過去二十五年根植於民主原則、人權及法治的國際秩序面臨嚴苛挑戰，部分國家及領導人執著於追求自身的狹隘利益，不再關注全球和平、自由與繁榮的共享利益，造成全球自由度連續十一年呈現下降趨勢。



姑且不論「自由之家」的警告是否有「項莊舞劍」的意涵，但從川普當選美國總統，並在上任後隨即宣布退出「跨太平洋夥伴協定」（TPP），針對七個穆斯林國家發布移民禁令等，在在顯示連民主大國也難抵民粹主義與民族主義浪潮。反觀臺灣，過去幾年民粹主義早就蠢蠢欲動，政府在制定國家大政時，不乏因民粹浪潮而更弦易轍的案例，尤其是網路媒體興起後，盲目追求新聞點閱率，求快卻不求真，更為民粹推波助瀾，使臺灣陷入集體理盲的危機中。



「自由之家」的評比，對我國而言，其實不是報喜，而是報憂，適時給臺灣的民主自由一個自省的機會。