楊惠芳／臺北報導



大學入學考試中心昨天舉辦「大學學測非選擇題閱卷說明會」，其中，國文科的引導寫作，竟有考生通篇用英文回答，由於題目並未要求用中文答題，因此，大考中心將討論如何給分。



國文科閱卷召集人、臺灣師大國文系教授顏瑞芳表示，今年學測國文要求考生以「關於經驗的N種思考」為題，結合事例與看法，寫出一篇完整文章，因考題貼近生活，許多學生從經驗寫出感受，有人寫滑雪經驗，有人寫他人的經驗，整體表現不錯，錯別字也不多。



顏瑞芳說，題目雖然是「關於經驗的N種思考」，但寫「一種」也可以，如只寫一個層面，論述易受局限，可能較難得高分。不過，有考生可能誤會「N種思考」的題意，寫了兩篇作文。閱卷教師將選較佳篇章評分。



今年有一名考生全篇用英文寫作，這是自民國八十三年開始考大學學測以來，第一次出現的狀況，讓閱卷教師相當頭大。顏瑞芳指出，由於題目並沒有特別要求以中文寫作，不像英文科考題有說明須用英文作答，但畢竟是國文科作文，因此，大考中心將開會討論如何給分，也有可能會先請人翻譯成中文再評分。



在評分標準部分，顏瑞芳指出，評閱重點依據「題旨發揮」、「資料掌握」、「結構安排」、「字句運用」四項指標。只要能針對「經驗」，舉出事例加以思考、論證，符合結構嚴謹、見解深刻、文詞優美等要求，就能獲得A等十九分以上（最高二十七分）。