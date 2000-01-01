陳中興／桃園報導



桃園市教育局為讓中小型國小校務運作更順暢，提升教學環境及品質，從本月一日起，全市九十六所二十四班以下學校，可增加行政組織處室。教育局說，這次國小行政組織調整，桃園市與臺北市齊平，優於新北、臺中、臺南、高雄四都。



桃園市教育局說，原本六班以下及七班到十二班的小型學校，行政組織只能設兩處兩組，今年二月一日起調整為三處三組；原本十三班到二十四班的中型學校，行政編制是三處八組，二月一日起調整編制為四處八組；現有二十五班到五十四班的大型學校及五十四班以上的超大型學校，既有的四處十二組及四處十三組行政編制不變。



教育局長高安邦表示，這項學校行政組織調整，是由現有教師兼任行政人員，不會增加教師員額；兼任行政教師除可減少鐘點授課外，還有國民旅遊、主管加給、不休假獎金等額外加給。



至於教師兼任行政人員減少的授課鐘點，將由校方聘請代課教師消化；高安邦指出，代課教師鐘點費及兼任行政人員的津貼一年將支付近新臺幣兩千萬元，市府已同意支出。



有六班共八十三人的桃園市大園區沙崙國小校長林世娟說，學校原本只有教務處及總務處，寒暑假只有四名主管可以運用，如今增設輔導室，可讓訓輔合一，並有六名主管可以運用。