美國總統川普日前簽署移民禁令，限制七個穆斯林國家的公民進入美國，並打算修改現行的技術工作簽證方案。他視為選舉政見的兌現，卻引起極大的反彈聲浪，各大機場都有抗議行動，演員工會舉行頒獎典禮時，還有多位知名演員發言反對。



多家科技公司高層也表態反對移民禁令，蘋果CEO庫克說：「如果沒有移民，蘋果就不會存在，更不用說發展和創新。」已故的蘋果創辦人賈伯斯，生父就是來自敘利亞的移民，而這些科技公司持續領先群倫，則是因為吸納了全球優秀人才。



臺灣也是多波移民組成的社會，在當代知名人士中，早年以僑生身分來臺，定居後在各界發光發熱的，可說多不勝數。企業界的林百里、潘健成，文學界的李永平、電影導演蔡明亮、國民歌手周華健等都是。



去年金馬獎將年度臺灣傑出電影工作者，頒給出生於緬甸撣邦，十六歲來臺求學的趙德胤。他說，因為臺灣的多元、自由，各式各樣的人在這裡追夢，他才得以站上舞臺，他讚許臺灣是讓勵志故事發生的地方。



非政府組織「自由之家」公布各國自由度報告，臺灣名列最自由國家之一，超越美國，國人實應珍視這樣的成果。近日有立委表示，外交部核准一筆獎學金，提供西藏難民來臺求學。這類政策不僅是支持難民人權，更是廣納人才，豐富臺灣的作法，希望將來還能持續與擴大。