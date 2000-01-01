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發展動漫產業　文化部推四大計畫
啟用動漫基地　擴辦金漫獎　鼓勵改編文學作品　結合國際書展		 (2017/2/3)
 

　楊惠芳、實習記者盧珏縈／臺北報導

　二○一七臺北國際動漫節昨天開幕，吸引不少放寒假的學生一早就到南港展覽館外，排隊等候入場，搶購限量商品和福袋。文化部人文及出版司長朱瑞皓表示，文化部將推動四項計畫輔助動漫產業發展，除了今年將啟用動漫基地，也將擴大金漫獎規模，鼓勵將文學作品改編為漫畫，以及與國際書展結合。

　中華動漫出版同業協進會理事長黃信謙表示，今年展場規模比去年大，共有五十五家動漫業者推出四百五十個攤位，預估五天將吸引近四十萬人參觀。

　知名動畫《名偵探柯南》首席製作人，被喻為「日本動畫之父」的諏訪道彥，也在臺北國際動漫節會場上，分享他推動柯南動畫的幕後祕辛。

　今年動漫節搶搭「精靈寶可夢」熱潮，曼迪推出皮卡丘、伊布等限量產品，許多產品都是臺灣獨家授權，連日本都買不到，例如噴火龍、妙蛙種子等玩偶。

　張姓國中生表示，他很喜歡《刀劍神域》的角色，特地存錢來動漫節搶購，因為能買到平常買不到的商品。

　漫畫結合手機遊戲也成為風潮。動漫節現場提供與以往不同的動漫體驗，不僅有手機遊戲，還舉辦對戰體驗活動，並設有VR體驗專區，讓民眾感受漫畫場景。

　圖說：臺北國際動漫節昨天在臺北市南港展覽館登場，受到精靈寶可夢手機抓寶遊戲影響，展場隨處可見周邊商品。攝影／高修民
 
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