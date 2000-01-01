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為獨居長者煮年夜飯、到社區走春表演醒獅
學生春節獻愛心、展才藝		 (2017/1/28)
 

　楊惠芳、阮筱琪／綜合報導

　過年期間，除了和家人團聚外，也可以做有意義的事。新北市三名曾被家暴的少女選擇「忘記背後，努力向前」，聯手為獨居長者烹煮一桌豐盛菜肴，讓獨居的爺爺奶奶也能享受吃年夜飯的滋味；臺北市湖田國小武藝醒獅團，延續二十六年傳統，大年初一動員全校師生、家長、校友在社區走春，新春討個好彩頭。

　新北市少年培力園今年過年很有創意，找來三名少女掌廚煮年夜飯，請獨居長者來圍爐。三名少女都曾被家暴，其中小魚的媽媽自殺，爸爸對她不聞不問。小魚說，國中時跟在媽媽旁邊學煮菜，媽媽教她做的第一道菜是「魚」。她想媽媽時，就會做媽媽教的「乾煎鮭魚」，回憶母愛。

　另一名少女阿紫的廚藝雖然不好，但她幫忙炒菜、擺盤，並為前來獨居奶奶按摩。獨居長者享用她們準備的年夜飯，都開心的豎起大拇指，稱讚她們的好手藝。

　另外，臺北市湖田國小武藝醒獅團，今年號召三十多人，兵分兩路，一隊醒獅走竹子湖，一隊走陽金公路與陽明山國家公園管理處，分頭拜年，最後兩隊在海芋大道會師，一起表演。

　醒獅團中，有不少湖田國小畢業校友回來幫忙。就讀政大四年級的何明珩，從前負責打鼓，今年也回來幫忙。她說，雖然教練不同，但是很感動經驗可以傳承給學弟妹。

　圖說：臺北市湖田國小武藝醒獅團走春拜年。圖片提供╱李碧滿
 
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