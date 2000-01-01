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彌陀學童彩繪感動雞　發現在地海茄苳綠 (2017/1/27)
 

　陳景清／高雄報導

　配合生肖雞年與新春節慶，臺灣南部三十七校兒童以當地色彩彩繪的「感動雞」，即日起到四月九日於高雄市立美術館舉辦「感動雞」兒童彩繪特展，共一千一百零三件「小感動雞」彩繪作品，學童在自己社區採集在地文化色彩，再創高雄美感奇「雞」。

　學學文化創意基金會去年十二月，到高雄市杉林區月美國小進行偏鄉色彩工作坊示範教學，帶著學生在學校與社區採集當地文化色彩，找到當地盛產的南瓜，代表豐收喜慶的「豐收金」，客家傳統天穿日使用的客家花布「天穿日紅」，在地特有的葫蘆工藝「福祿褐」，連接美濃與杉林兩地的月光山隧道「月光山隧道白」，以及早期就地取材用於興建橋梁及建築的「鵝卵石灰」。

　學生將代表月美的五個文化色彩畫在「小感動雞」身上，並向大家介紹月美的特色與風土民情，也有布農族兒童將傳統背帶畫在作品上，非常有在地特色。

　彌陀國小教師蕭芝樺表示，搜尋資料準備彩繪「小感動雞」時，發現阿公店溪的「海茄苳」有非常特別的綠色，正準備帶學生去阿公店溪採集色彩時，彌陀文史協會理事長蔡智華告訴她，學校附近的魚塭旁，就種了很多海茄苳；彌陀區以養殖漁業出名，許多學生家裡都有魚塭，卻不知道魚塭旁有海茄苳，藉由這一次色彩採集活動，學生更了解家鄉產業，還上了一堂生物課，當然也採集到在地亮點「海茄苳綠」。

　圖說：臺灣南部三十七校兒童，以當地色彩彩繪「感動雞」，在高雄市立美術館舉辦特展。攝影／陳景清
 
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