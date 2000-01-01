吳啟綜、實習記者盧珏縈／臺北報導



二○一七臺北燈節主燈「小奇雞家族」昨天正式亮相，主燈由國際知名動漫美學藝術家不二良親手打造，主燈包括「小奇雞」及「必勝哥、粉美妹、小蛋定」，燈區設計則由十多位臺灣藝術家共同參與。



臺北燈節今年首度移至北門舉行，燈區從北門一路延伸到西本願寺，包含西門町紅樓旁的中山堂設有燈區，中華路兩側則擺放上百座花燈，總長逾一公里。不二良表示，這次燈節突破傳統單一主燈為主角的設定，融入西門町的年輕活力，創造出四個充滿個性的角色。



臺北市觀傳局公布四座主燈的彩色造形，其中「小奇雞」腳穿滑板鞋，因為好動不小心摔傷，所以頭上還有個OK繃；激動熱情的大哥「必勝哥」，頭上綁了一條必勝頭巾；「粉美妹」是愛漂亮、愛打扮的女生；「小蛋定」則是未完全破蛋而出。主燈「小奇雞」用玻璃纖維打造，在它身上鑽了三萬多個孔，安裝了三萬多個LED燈昨天完成。



臺北市長柯文哲表示，西區是臺北傳統舊城區，西門町卻是年輕人最多的地方，在這種新舊融合之處舉辦燈節，將有很多可能性及想像空間，希望能夠激盪出新的文化與藝術。



此外，二月十一日元宵節當天將舉辦花車大遊行，希望臺北燈節能帶給市民歡樂的氣氛。



圖說：臺北燈節主燈昨天亮相，動漫美學藝術家不二良介紹親手打造的「小奇雞家族」造形。攝影／陳壁銘