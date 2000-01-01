寒假適逢農曆春節，是各級學校學生每年最期待的歡樂假期。隨著手機普及率升高，使用智慧型手機上網，尤其使用通訊軟體與同學及朋友談天，或者是玩網路遊戲，更成為學生寒假及春節期間最主要的休閒活動。



但值得注意的是，根據警政署統計分析，網路詐編案件受害者年齡分布，年輕人遠多於中壯年及銀髮族，超過百分之二十四是十八歲到二十三歲的「網路原生族」。



草根影響力文教基金會也曾做過調查，六歲到十八歲的兒童及青少年，每七個就有一個曾因上網而遭遇網路糾紛或詐騙。



教育部因此呼籲家長，寒假期間應多注意孩子網路使用情形，避免孩子沉迷於網路世界，影響身心健康，甚至遭到詐騙，或誤交損友做出偏差行為。相對於平日工作繁忙，無暇約束規範孩子上網時間，也無法陪同孩子一起上網，家長確實應該正視教育部的呼籲，利用難得的春節假期陪同孩子上網，除了促進親子溝通，也可藉此機會與孩子討論每天合理的上網時間，善用網路資源成為學習與生活的好夥伴。



此外，寒假中適逢農曆春節，孩子領到壓歲錢後，很可能會用來購買遊戲點數或上網購物，家長也可利用這個機會，與孩子溝通如何規畫運用壓歲錢，適度建立理財觀念，並注意網路使用安全，過個充實且平安快樂的春節與寒假。