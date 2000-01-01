楊惠芳、陳中興、陳景清／連線報導



過年前，大家忙著採買年貨、準備年菜，但有的弱勢家庭只求溫飽，很難有經費準備年菜來過年。民間團體募集許多物資，幫助需要幫助的弱勢家庭，安得烈食物銀行為全國五千多名弱勢家庭兒童，預備了「年菜食物包」，裡面有雞湯、臘腸及臘肉等年節菜肴。



安得烈食物銀行執行長羅紹和表示，「年菜食物包」所準備的臘腸和臘肉，是希望闔家平安、生活飽足，象徵辭別過去，陪伴孩子一起團圓過新年。他希望有更多民眾一起關心弱勢家庭兒童的需要，不僅陪伴他們過好年，更能陪伴他們走過一整年。中華基督教救助協會設立的1919食物銀行，過年期間也提供經濟弱勢家庭食物包。



南機場幸福食物銀行關心社區獨居老人，發起人臺北市忠勤里長方荷生說，過年期間食物銀行休息，但獨居老人身旁都有志工協助照顧；一旦有需要，他的手機隨時暢通，方便大家聯絡，並提供緊急協助。



桃園市政府社會局長古梓龍說，春節期間，街友或生活有困難的民眾，可在上午十點半到中午十二點，以及下午四點到五點半，到社會局的北區及南區外展中心，領取泡麵、八寶粥及暖暖包等物資。



高雄市社會局與高雄市慈善團體聯合總會，昨天舉辦「港都聯合助學暨展翅工程服務方案相見歡活動」，兩百多名清寒學子和認助單位及認助人，齊聚香蕉碼頭相見歡。學子分享學業成果，感謝認助人的協助與關懷，讓自己能安心求學，朝目標邁進。