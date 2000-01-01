吳啟綜／臺北報導



交通部長賀陳旦與桃園市長鄭文燦昨天共同宣布，機場捷運將在三月二日正式營運，營運時間為上午六點到晚上十一點，第一個月票價五折優惠；二月二日起試營運，試營運將採限時、限量、限站方式免費試乘。



賀陳旦表示，機場捷運履勘要求「營運前須改善事項」已完成改善，並經履勘委員確認，交通部昨天發出機捷營運許可，並核准機捷營運通車。



試營運採限時、限量、限站方式。根據桃園大眾捷運公司公布的試營運方案，試乘時間為每天上午八點到下午四點，二月二日到二月十五日，開放團體預約試乘，團體試乘限在A1、A3、A8、A10、A18、A21六個車站辦理，事先發放號碼牌，每節車廂人數限四十人，每天限量一萬人到兩萬人次。二月十六日到三月一日，提供一般民眾自由試乘，全線開放試乘，各車站有總量管制，每天各車站發放號碼牌，限量四萬人次。



興建近二十年的機場捷運，總經費高達一千一百三十八億元，全長五十三公里，設二十四站，採地下、高架方式興建，規畫有直達車與普通車兩種營運模式，直達車自臺北車站至桃園國際機場，約三十五分鐘；普通車全線各站皆停，約需五十分鐘。臺北車站提供旅客預辦登機服務。



票價從三十元至一百六十元，針對不同客群，機捷也提供三十天定期票（月票）七折、六十天定期票（雙月票）六五折、九十天定期票（季票）六折的優惠。