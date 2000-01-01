陳信全／新北報導



新北市雙溪區上林國小昨天起舉辦為期兩天的「混齡讀報閱讀寫作營」，營隊運用報紙作為媒材，提升學生閱讀、寫作能力，引發閱報動機，並進行長期兒童語文教育培養。



配合新北市偏鄉小校施行混齡實驗教育政策，活動針對一到六年級學生，設計及教案編排均採混齡教學方式，學員有機會與不同年段的學生彼此交流、輔助學習。



上林國小輔導主任魏俊陽表示，在偏鄉小校推動混齡教學，能夠彌補學生因少子化缺乏班級同儕互動的機會，且能依據個別學生設計學習計畫，由不同年級的學生互相輔助、提攜，達成雙贏目標。



「教師設計混齡教學教案時，須注意如何由淺入深；並在學生分組時，將不同年段、能力與程度的學生合理分配，才能確保所有學生都有學習。因此，教師事前對於個別學生的了解非常重要。」他也表示，上林國小在綜合、藝文、體育等領域及學校本位課程等，均有混齡教學的充分規畫，未來將持續進行。



五年級學生簡翌守表示，原本班上僅有兩個學生，很開心這次營隊活動能與不同年段的學生互動。



「挑戰投籃或跳繩時，向更高年級的學生比賽更有挑戰性。」一年級的林品萱說，投籃闖關時很開心同組的哥哥、姐姐都大聲鼓勵她，也耐心教導相關的技巧，讓她更勇敢。



圖說：新北市上林國小昨天舉辦寒假混齡讀報寫作營，輔導主任魏俊陽（左）帶學生認識寫作主題。攝影／高修民