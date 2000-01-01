陳景清／高雄報導



推動新南向政策，高雄市大寮區大寮國中昨天和越南河內星星國中締結姐妹校，成為高雄市第一個臺越姐妹校。高雄市教育局長范巽綠期望透過兩校，開啟臺越教育交流的起點，促進與新南向目標國家更多的交流、互動。



兩校締盟儀式由大寮國中校長侯長文，與代表越南河內星星國中的高雄市教育局越南顧問武橋興正式簽署，同時完成合作備忘錄。侯長文說，全校越南新住民二代共七十二人，全市比率最高，成為推展新南向政策的優勢。



武橋興表示，越南學制是國小五年、國中四年，星星國中是一所私立中小學，全校學生一千零五十二人。



大寮國中和星星國中完成交流備忘錄，包括兩校共同組隊加入亞洲交流計畫ASEP，互相學習中文和越文，寒暑假辦理交換學生，教師分享英語教學經驗，以及學習越南知名的立體捲紙畫。兩校也將規畫扯鈴、舞獅和電音三太子課程，進行文化交流。



大寮國中學生葉芊彤說，參與ASEP接待家庭，對星星國中學生注重禮儀留下深刻印象。葉芊彤的父親葉銘德也說，原本對越南的印象還停留在臺灣六十、七十年代，接待後完全改觀，發現該國學生不但能說一口流利英語，也具有國際觀。



另一名學生徐偉庭說，期待暑假到星星國中參訪，進一步了解越南文化。