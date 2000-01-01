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北市發表共融式遊戲場　特殊兒童樂擁新遊具 (2017/1/25)
 

　楊惠芳、實習記者黃甯群／臺北報導

　為讓身障兒童與一般兒童同樂，臺北市政府去年底開始推動「共融式遊樂設施」，昨天在內湖區碧湖公園舉行成果發布記者會。市長柯文哲宣示，今年將擴大辦理，並規畫在圓山花博園區建置一座大型的「共融式遊戲場」，預計二月十一日召開說明會，收集市民對選址及放置哪些遊樂設施的意見。

　公園裡的罐頭遊具飽受批評，柯文哲表示，未來將讓遊樂設施跳脫傳統「罐頭式」遊具，採用「共融式」設計，讓所有兒童及大人都可以玩，落實特殊需求兒童遊戲及發展的權利。

　全臺北市已經完成六處共融式遊戲場，包括榮星公園、碧湖公園、中研公園、大安國小、建安國小及兒童新樂園，大佳河濱公園、士林四號廣場在今年二三月完工，此外預計再新增十一座。

　公園處長黃立遠表示，以內湖碧湖公園為例，設計成一艘巨型海盜船，船首及船尾以沙坑連結，沙坑中央架設高四公尺的攀爬網，船艙內可以讓兒童自由進出玩耍、躲藏，還有傳聲筒設計，讓兒童彼此互動，體驗傳聲樂趣。

　另外，公園內也首次設置三種不同造形與功能的秋千，包括：一般型秋千、無障礙的網籃秋千及座椅秋千，讓所有兒童都可以玩。

　需要以輪椅代步的小玉表示，有了網籃秋千，因為坐位面積加大，適合親子共乘；而有了固定式安全扣的座椅秋千，也大幅提高安全性。
 
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