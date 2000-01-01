年金改革國是會議成果，最醒目的是軍公教百分之十八優存利息，分六年逐漸調降至歸零；所得替代率從百分之九十五逐漸降至百分之六十。若改革有成，蔡政府將有其歷史定位。



然而改革只重「切蛋糕」，大砍軍公教年金，不但未見勞工分到蛋糕，且各類年金更得倍增保費，才可能讓破產延後二十多年。對四十歲以下的年輕人來說，繳了高額保費，在退休時適逢年金破產，老來經濟安全不保，談何永續、公平、正義？年輕教師團體、台少盟與婦女新知等因而指責，這不過是延後破產，根本看不到年金的未來。



針對改革方案未處理兩百二十萬名退休勞工、農民、婦女，每月退休金領不到一萬元的生活困境，上述團體訴求明定年金最低給付應以「最低生活保障一萬九千元」為基準。年金改革委員會對如何做大蛋糕未有建樹，年輕人預估未來領不到年金，拒繳保費，恐引發世代戰爭。世代互助的年金制度行將演變成剝削、對立，令國家陷入動盪不安。



各類年金缺口總計約為十八兆元，是因為政府財政困難，三十年來未逐年撥補所致。主因在於我國過度對富人減免稅負，稅收逐步降至GDP的百分之十三，全球最低。若能取消過當的租稅減免，恢復到一九九○年百分之二十的水準，可增加五成、近一兆元稅收，健全財政，年金才能永續，世代間也才會和平。