劉偉瑩／臺北報導



靖娟兒童安全文教基金會昨天公布去年兒童事故傷害新聞統計分析，交通事故蟬聯兒童死傷原因第一，自小客車事故造成的傷亡占三成七，其中三成是因為沒有使用安全座椅，或缺乏正確安裝或使用知識。



靖娟基金會提醒，除了正確使用兒童安全座椅之外，在讓孩子坐進安全座椅前，應先脫掉孩子身上的羽絨外套，以免孩子因為衣服滑動而摔出座椅。



春節期間，許多家長會開車帶孩子返鄉過節，正確使用兒童安全座椅絕對不可疏忽。日前有三歲女童坐在安全座椅上，遇到車禍仍遭拋飛而身亡，原因就是女童的父親沒有用汽車安全帶把兒童座椅扣緊。



靖娟基金會執行長林月琴表示，兒童安全座椅必須用汽車安全帶牢牢固定在椅子上，光是放在車上仍然不夠安全。安全座椅的寬鬆度必須適合孩童，扣上安全帶後，留下一指寬的空隙即可。



林月琴說，零歲到一歲幼兒頸椎尚未發育完全，應使用後向式安全座椅，讓幼兒平躺在裡面。一歲到四歲或體重介於十公斤到十八公斤的兒童，可採用前向式安全座椅；四歲到十二歲孩童，可使用兒童安全輔助椅，避免身高不足導致安全帶勒頸。



此外，乘坐安全座椅時，最好不要讓孩子穿外套，特別是羽絨衣，因為羽絨外套很膨鬆，穿上外套即使扣上安全帶，也可能因為衣物滑動造成孩子摔出去，建議讓孩子坐好後，再把外套蓋在身上。



圖說：靖娟基金會執行長林月琴（右）建議，幼兒乘坐安全座椅時，先脫掉羽絨外套，扣上安全帶後只需保留一指寬的空隙，不宜太鬆。攝影／劉偉瑩