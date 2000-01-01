劉偉瑩、實習記者黃甯群／臺北報導



臺北市基隆路上的三興陸橋，向來是居民與三興國小學童來往信義區、大安區最重要且安全的通行路徑，近來卻傳出市府將評估是否拆除。數十名學童和家長昨天上午在校門前，舉牌抗議拆除三興陸橋，罔顧學童安全，家長會長翁少振發動千人連署，要求市府以學童安全及專業評估為考量，保留陸橋。



新工處副總工程司吳再欽表示，地面上的通行方式要有相關配套措施，才能討論陸橋的存廢問題。



三興陸橋有四十年歷史，在市府拆除陸橋政策評估推行時，市議員許淑華曾在總質詢時，要求市長保留陸橋，獲得市長與工務局長、新工處長答應保留。但近來大安端住宅興建完成，疑因陸橋阻礙大樓景觀，不斷向市府、議員陳情要求拆除陸橋。



許淑華指出，陸橋位在三叉路口，紅綠燈秒數曾拉長至六十秒到八十秒，但上下班時間，基隆路塞車嚴重，造成回堵現象，無法落實改善。



三興國小學生說，如果拆除陸橋，等紅燈的時間會很久，且兩段式的斑馬線，馬路很長，如果步伐不夠快，會害怕發生意外。



翁少振表示，對於有民眾陳情陸橋阻礙城市發展、市容，政府應有無障礙升降或美化等配套，而不是拆除陸橋。



圖說：三興國小學生和家長呼籲市府，不要拆除三興陸橋。攝影／實習記者黃甯群