報導／劉偉瑩



「人生就像打一場球賽，勝負只是讓過程更豐富。」合庫民生分行襄理陳慶湮，另一個身分是中華民國桌球協會祕書長。十一歲開始打桌球，參加過國語日報杯桌球錦標賽，當過國手、教練，最特殊的經歷是接受國家徵召，到瓜地馬拉擔任教練，數十年來，一直為臺灣桌球貢獻心力。他表示，興趣能和工作結合，這樣的人生再幸運不過。



陳慶湮國小五年級時加入球隊，國小六年級時第一次踏進國語日報大樓，參加生平第一個全國性比賽──國語日報杯桌球錦標賽。



陳慶湮回憶，那時就讀高雄市十全國小，從高雄搭夜車北上，隔天清晨才到臺北，搖搖晃晃一夜，但他和隊友都非常興奮，因為只有打進決賽的隊伍，才能到國語日報大樓比賽。



參加比賽開闊視野



下決心磨鍊球技



經過一輪激戰，十全國小拿下男女團體第三，男單第四，陳慶湮感受最深的是，十全已是全市冠軍，原本有信心奪冠，但是經此一戰，才體會到外面的世界有多大，「想贏，就要追求更高的技術，這讓我有了明確方向。」儘管當時還不知未來能有什麼發展，但是興趣支撐著他，一路成為國手。



陳慶湮指出，早期的練球環境不比現在，也沒有網路、影帶，可以觀摩，球員只能利用下課在學校練習，想要提升球技，就得自己到桌球俱樂部找人切磋。俱樂部是許多社會組高手打球的地方，他說，觀摩高手打球，自己進步很快，但跟高手打球也有輸不起的壓力，因為「打輸要出球檯錢」，所以每一球都很拚命。



高手過招練抗壓性



反省得失寫筆記



正因為窮學生輸不起，無數次的對戰，不但讓他拼出一身好球技，也練出極佳的抗壓性。陳慶湮表示，勝負是兵家常事，最重要的是從輸球中學習經驗、提升球技。他會準備筆記本，比賽後記下對手優點及自己缺失，成為面對同樣對手的教戰守冊。



陳慶湮先後加入味全、十信、合庫等職業球隊，跟許榮展、吳文嘉、紀金龍、紀金水、廖炯堯和朱昌勇等人是前後期的好手，看他們在公賣局球場打全國中正杯、國手排名賽、個人錦標賽還得買門票，一千多個坐位經常坐滿，不難想像名將對決時的盛況。



推廣外交南美教球



跨國師徒情義深



一九七○年代，中國大陸推展乒乓球外交，我國外交部也派出陳銀烈、李國定、王尚武和楊正雄等人前往中南美洲、馬來西亞等地訓練桌球選手，鞏固邦誼。



陳慶湮也在一九八五年外派至瓜地馬拉兩年，令他印象深刻的是，有個十五歲的少年球員歐馬（Omar），他的個子雖然瘦瘦小小，練球卻最認真。而當年那個瘦小的桌球少年，現在在臺灣擔任教練歐馬，他的兩個孩子也在臺灣就讀國中和國小，把臺灣當成第二個家。



陳慶湮表示，擔任桌協祕書長期間，最高興的是見到國手莊智淵、陳建安在法國巴黎得到世界雙打冠軍。他表示，臺灣桌球能有今天的成績，是家長的付出、各縣市桌球委員會和球團共同努力的成果，國語日報杯也功不可沒，而自己人生能夠結合興趣與工作，實在幸運。



圖說：陳慶湮慶幸自己的工作興趣緊密結合。攝影／高修民