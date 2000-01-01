放寒假了，中小學三百萬名學生在做什麼？



既然是假期，或認為是隨心所欲的休息，可睡到自然醒，也可四處走走；或認定寒假就是玩，優游自在的滑手機及縱情於網路遊戲。「假期就是假期」，如此這般過寒假，恐難予以苛責，但在追求創意的e化世代，能在不算短的寒假，做些有創意的事，不僅賦予假期有意義的內涵，更有助未來的豐收。



最容易進行的創意活動就是閱讀的規畫及實踐。不要被美英電影誤導，認為這兩國的中小學生寒暑長假都在玩、在混。事實上，英國的學校普遍重視學生的假期閱讀，每本書還得撰寫讀書報告；美國的學校也會結合社區或家庭，以各種方式鼓勵學生在假期中勤於閱讀。



他山之石可以攻錯，我們應仿效這種假期讀書風氣。即使學校沒有開閱讀書單，家長也可指導孩子「自主閱讀」。好書有助於系統性吸收知識，鞭辟入裡的好文章或言簡意賅的社論，也有助於培養創新的視野和啟發。



資料已成為二十一世紀最珍貴的原物料，學生在假期中固不應沉溺於網路遊戲，更應學習如何善用網路輔助閱讀的選材，學習資料的整理、吸收，以探究式的閱讀為創新思維打下堅實的基礎。



假期中可自行運用的時間充裕，已具創意思維的學生，可組織團隊進行創意發明的企畫和設計；假期中寶可夢抓寶風潮可能再現，學生也可思考把熱潮應用到創新的學習；甚至對引人疑慮的網路遊戲也可作數位學習的探討。這些都可以構成「創意寒假」的多元面貌。