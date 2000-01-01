劉偉瑩、楊惠芳／臺北報導



國家年金改革國是會議昨天在總統府召開，退休公教人員百分之十八利息優惠存款，規畫月退者最晚六年走入歷史，一次退者提出兩種方案交由國是會議討論。蔡英文總統在閉幕典禮中說，國是會議後，三月會提出正式方案交由國會審查，這段時間還能表達意見，政府對改革有所堅持，但會繼續與社會溝通，將衝擊降低。



年金改革國是會議依議題分為三組會談，包括「給付、領取資格」、「基金管理、財源」及「制度架構、特殊對象、制度轉換」，各組代表所提意見經彙整後提出報告。



軍公教18%分階段歸零



有關退休公教人員百分之十八利息優惠存款部分，其中支領月退者，存款利率第一年降至百分之九、第三年降至百分之六、第五年降至百分之三、第七年全部歸零。領一次退者，改革方案中的甲案與月退相同，到第七年歸零；乙案為第一年降到百分之十二，之後每兩年降到百分之十、百分之八、百分之六，並未全部砍光。有部分代表建議，基於信賴保護原則，公教優惠存款可以改變但不可以歸零；領一次退者，乙案較能兼顧生活保障。



中學以下教師60歲退休



年金改革方案規畫調降公教退休所得替代率到百分之六十，公教退撫提撥費率逐年調升到百分之十八。請領勞保老年年金年齡，規畫從一百零七年起每兩年延後一歲，到一百一十五年起六十五歲退休；高中以下教師六十歲退休，其餘教師六十五歲。此外，跨職域轉職年資可併計，育嬰留職停薪期間也採計年資。



私校促提高所得替代率



國是會議中有年輕代表指出，目前的改革方向還是太保守，即使改革完後，可能等到四十五歲還是領不到，改革應該快一點。監督年金改革行動聯盟則號召上萬名公教人員聚集，在總統府前呼口號抗議。私校工會認為，政府長期忽視私校教職員權益，公私立同工不同酬，希望政府增加私校所得替代率至百分之五十，取代現階段的百分之三十。



教育部表示，將依國是會議結論提出相關人員退休制度改革方案。有關公立學校教師月退休金的領取資格，考量實際狀況及教學對象，已對中等以下學校教師領取月退休金的年齡設計十年過渡期間，由現行七五制過渡到一百一十七年採單一年齡六十歲起支月退休金，其餘教育人員則為六十五歲。



在公私立學校教師退休所得替代率差距部分，教育部表示，會在公教人員退休制度改革方案確定後，再邀集相關機關及團體研商。