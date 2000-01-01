報導／吳啟綜



今年第一個網球大滿貫賽——澳洲網球公開賽，日前在墨爾本開打，前世界球王「瑞士特快車」費德勒，休息半年，連闖三關。同樣曾是球后的小威廉絲，尋求第二十三座大滿貫冠軍杯，也闖進十六強。



尋求東山再起的費德勒今年三十五歲，去年因膝傷休養半年，是職業生涯中休息最久的一年，世界排名因此滑落到十七名；雖然膝傷纏身，但他從沒想過退休。



復出大滿貫第一戰，費德勒打來有點緊張，到第四盤才以三比一擊敗奧地利選手梅哲，這一勝也是他職業生涯中，在硬地球場的第八百次勝利。



費德勒第二輪對戰美國二十歲小將魯賓時，發揮發球優勢，共發出十七發愛司，只花兩小時，就以直落三盤獲勝，進入三十二強，他也創下自二○○○年起連十八屆澳網晉級男單三十二強的紀錄。



費德勒說，他休養時，花了很多時間和家人相處，過著正常的生活；對於挺進十六強，他說，很開心能獲勝，讓他更有信心。他從二○一二年就沒贏過大滿貫。



另一名前球王「西班牙蠻牛」納達爾，今年三十歲，去年澳網首輪爆冷輸給同胞貝達斯可，今年捲土重來，首輪以直落三，擊敗德國選手馬耶爾，接著連過兩關，晉級十六強。曾贏得九座法網冠軍杯的納達爾，過去飽受傷痛之苦，儘管外界不再看好他，甚至認為他即將退休，但他仍堅持拚戰，他說，繼續打球的目標就是冠軍，否則不會留下。



鑽研男網球技

小威廉絲強勢回歸



去年被擠下世界球后寶座的美國女將小威廉絲，一掃過去陰霾，在澳網首輪對上世界排名第七、瑞士明日之星班西琪，輕鬆以六比四、六比三獲勝，往生涯第二十三座大滿貫金杯前進。



今年三十五歲的小威廉絲，去年九月參加美國網球公開賽後，因傷休養兩個多月，鮮少出賽，利用這段期間專心訓練球技，包括鑽研男子網球。小威的教練莫拉托魯說，小威看了許多場男子網球比賽，來自主訓練，男子網球與女子不大一樣，兩人合力找出合適的新打法。



獲得首勝，小威廉絲表示，休息這麼久才回來，手感難免比較生疏，但已做好回到球場的心理準備，未來會漸入佳境。



小威廉絲目前距離女網生涯大滿貫紀錄保持人、瑪格莉特柯特的二十三冠，只剩一步。