沈育如、陳景清／連線報導



大學學測昨天考英文、自然兩科。臺北市高中教師團隊認為英文考題中間偏難，包括針眼的症狀與感染途徑，可調整尺寸的鞋子，天氣與工作效率的關聯，洋蔥在古埃及的象徵意義都入題，考生得熟悉片語、轉折語及搭配文法，才能順利作答。



臺北市成功高中教師陳國泰認為，英文科閱讀測驗有四大題，共占三十二分，考單字和前後文脈絡，是今年拿分的關鍵。考題涵蓋研究毛小孩認知的公司、巴西傳統武術卡波耶拉、美國十九世紀水彩畫家、英國喝茶演變等，如果閱讀能力不佳，容易失分。



高雄中山高中自然組考生鄭宏恩認為，只要熟記歷年常出現的高頻率單字，便可輕鬆解決第一大題。但中翻英題目，諸如「玉山閃亮如玉」，就令他停筆想半天。



自然科化學考題，今年仍著重基本概念的理解與應用。臺北市中正高中教師黃業建表示，化學考題難易適中，但圖表題數量少，測不出分析、統整、推理能力。



臺北市中正高中教師黃玫琪表示，地球科學考題比去年簡單，且重視臺灣的生活環境，包括降水、乾旱和水庫供水等，而且考題也比往年更重視氣候變遷內容。



和平高中教師郭鴻典表示，今年物理科著重概念的融會貫通，計算也不困難。但建議出題還是要維持鑑別度才公平。



建國中學教師劉玉山表示，生物考題鑑別度高，其中組織切片考題，做過實驗才能回答，與課文內容結合，出題漂亮，也鼓勵學生多做實驗。



