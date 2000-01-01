沈育如、陳景清／連線報導



大學學測昨天考英文科，英文科作文恢復考看圖式寫作，要求考生描述四幅連環圖片的情境，圖片描繪一家人在好天氣時駕車出遊，但路程中遇到塞車，抵達目的地後發現現場人山人海，第四格則刻意留白，考生須設計結局，完成一則完整的故事。



臺北市成淵高中教師李宜樺認為，這次考題得分關鍵，在於考生是否會用多元的單字、片語，包括後車廂、行李、塞車、人山人海、遊樂園等單字，文章陳述要有起承轉合，如果能描述人物的心情轉變，更有機會得高分。



李宜樺表示，文章可描述全家為何出遊，用對話增加故事張力，再描述看到很多人的失落，最後一格可以寫回家路上看到美景或到餐廳享用美食，甚至到附近拜訪親戚等，讓故事情節連貫。



彰化高中英文教師彭震坤則認為，這次作文談出遊塞車，經濟弱勢、偏鄉，或家中無車、無舉家出遊經驗的考生，就要發揮想像力作答，有欠公平。



高雄市中山高中考生鄭宏恩覺得英文作文容易發揮，可用虛構情節鋪陳，他描述全家出遊看演唱會的故事。



中譯英考兩題，包括玉山積雪的美景、登山者征服玉山的雄心。李宜樺說，這是學測第二次考玉山，考生如果曾寫考古題，就不陌生，但今年要掌握正確的用字，例如「閃耀」、「征服」的用語，才能順利取分。



圖說：大學學測昨天結束，考生開心步出考場，準備迎接春節假期。攝影／陳壁銘