報導‧攝影／高修民



農曆過年即將來臨，許多來自北方的家庭在過年時，有吃餃子的傳統習俗，餃子因為造形又稱為元寶，因此吃餃子有招財討吉祥之意，希望過年有個好彩頭。



在臺北市三水街新富市場販售手工水餃的徐義能，曾獲得臺北市傳統市場節「天下第一攤」票選水餃類亞軍，網路人氣獎、生鮮雜貨類金賞。原本美工科畢業，從事包裝設計的徐義能，十七年前因緣際會幫忙包餃子，而轉換跑道改行賣餃子，成為餃子達人。不過轉行賣餃子並不是一路順遂，其間曾遇到嚴重急性呼吸道症候群（SARS）疫情，沒生意可做，差一點倒閉。徐義能靠著座右銘：「執著就是動力」，熬過難關。



徐義能認為，餃子要好吃無他法，就是料好實在。他堅持只選用新北市三峽的黑豬肉，鮮甜無腥味，製作過程無添加人工甘味，加上固定比例的材料製成內餡。他說，水餃內涵有三祕訣：堅持現宰黑豬肉、獨家醬汁提味、新鮮海鮮調理。他選用的水餃麵皮不但大，而且使用紅蘿蔔、菠菜、紅麴、燕麥等天然食材，調配出多種自然色彩的麵皮，再搭配新鮮蝦仁、鮪魚、豬肉、高麗菜、韭黃、泡菜等內餡主角，賦予水餃不同的口味，呈現視覺上多樣的美感。



除此之外，徐義能練就了用手工包出每顆二十八公克左右的製作標準，讓每顆水餃看起來大而飽滿，有別於機器製作餃子的口感，烹煮過程不容易破裂。



徐義能表示：「水餃是一分錢一分貨，過年旺季網購，每天可狂賣逾千顆，其中鮮鮪魚水餃和泡菜水餃最熱門，主要客群以年輕人為主。」



徐義能感嘆，年輕族群外食居多，大多靠網購，很少走進傳統市場採購，沒有機會體驗傳統市場的人情味，所以他最近參與市場改造及市場小學計畫，讓市場攤位明亮清潔，吸引小朋友也能走入傳統市場。



麵皮特色

‧原味麵皮

內餡主角是高麗菜鮮肉或韭菜豬肉。



‧紅蘿蔔麵皮

以紅蘿蔔汁製作，呈現黃色麵皮。

內餡主角是鮮蝦。



‧燕麥麵皮

在麵粉中摻入燕麥製成麵皮。

內餡主角是高麗菜鮮肉或韭菜豬肉。



‧波菜麵皮

以波菜汁製作，呈現綠色麵皮。

內餡主角是干貝。



‧紅麴麵皮

以養生紅麴製作，呈現紅色麵皮。

內餡主角是新鮮鮪魚。



圖說：徐義能（左一）在富有人情味的傳統市場販賣水餃，期待年輕族群也能來體驗。

