關鍵字
RSS
新聞首頁 > > 國語日報新聞  
 
元寶招財又進寶　過個傳統年 (2017/1/21)
 

報導‧攝影／高修民

　農曆過年即將來臨，許多來自北方的家庭在過年時，有吃餃子的傳統習俗，餃子因為造形又稱為元寶，因此吃餃子有招財討吉祥之意，希望過年有個好彩頭。

　在臺北市三水街新富市場販售手工水餃的徐義能，曾獲得臺北市傳統市場節「天下第一攤」票選水餃類亞軍，網路人氣獎、生鮮雜貨類金賞。原本美工科畢業，從事包裝設計的徐義能，十七年前因緣際會幫忙包餃子，而轉換跑道改行賣餃子，成為餃子達人。不過轉行賣餃子並不是一路順遂，其間曾遇到嚴重急性呼吸道症候群（SARS）疫情，沒生意可做，差一點倒閉。徐義能靠著座右銘：「執著就是動力」，熬過難關。

　徐義能認為，餃子要好吃無他法，就是料好實在。他堅持只選用新北市三峽的黑豬肉，鮮甜無腥味，製作過程無添加人工甘味，加上固定比例的材料製成內餡。他說，水餃內涵有三祕訣：堅持現宰黑豬肉、獨家醬汁提味、新鮮海鮮調理。他選用的水餃麵皮不但大，而且使用紅蘿蔔、菠菜、紅麴、燕麥等天然食材，調配出多種自然色彩的麵皮，再搭配新鮮蝦仁、鮪魚、豬肉、高麗菜、韭黃、泡菜等內餡主角，賦予水餃不同的口味，呈現視覺上多樣的美感。

　除此之外，徐義能練就了用手工包出每顆二十八公克左右的製作標準，讓每顆水餃看起來大而飽滿，有別於機器製作餃子的口感，烹煮過程不容易破裂。

　徐義能表示：「水餃是一分錢一分貨，過年旺季網購，每天可狂賣逾千顆，其中鮮鮪魚水餃和泡菜水餃最熱門，主要客群以年輕人為主。」

　徐義能感嘆，年輕族群外食居多，大多靠網購，很少走進傳統市場採購，沒有機會體驗傳統市場的人情味，所以他最近參與市場改造及市場小學計畫，讓市場攤位明亮清潔，吸引小朋友也能走入傳統市場。

麵皮特色
‧原味麵皮
內餡主角是高麗菜鮮肉或韭菜豬肉。

‧紅蘿蔔麵皮
以紅蘿蔔汁製作，呈現黃色麵皮。
內餡主角是鮮蝦。

‧燕麥麵皮
在麵粉中摻入燕麥製成麵皮。
內餡主角是高麗菜鮮肉或韭菜豬肉。

‧波菜麵皮
以波菜汁製作，呈現綠色麵皮。
內餡主角是干貝。

‧紅麴麵皮
以養生紅麴製作，呈現紅色麵皮。
內餡主角是新鮮鮪魚。

圖說：徐義能（左一）在富有人情味的傳統市場販賣水餃，期待年輕族群也能來體驗。
 
大學學測國文作文
關於經驗的N種思考　教師：貼近生活
強烈冷氣團發威　持續到下週二
川普走馬上任
「社論」理解年輕人的文化
學測分析　流行語入國文考題 數學近三年最難
球星捐球具　為罕病公益競標
新聞掃描
林奕華接掌新北教育局長
新聞掃描
新北市圖推春節漂書專車
元寶招財又進寶　過個傳統年
關懷獨居長輩　北市雙溪寒冬送熱蘿蔔糕
彩繪燈籠賀新歲　屏市民和畫屏東意象
中市泰安玩遊戲學科學
認識Ak'' i 時代　嘉縣來吉爺奶話當年
 
　
財團法人國語日報社 版權所有 Copyright © Mandarin Daily News. All Rights Reserved.