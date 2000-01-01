沈育如／臺北報導



大學學測昨天登場，臺北市高中教師團隊認為國文科考題難度中間偏易，比去年簡單，且融入許多流行用語和熱門話題，包括美國詩人歌手巴布狄倫獲諾貝爾文學獎、舞臺劇《暗戀桃花源》、電視劇《一把青》、大陸劇《瑯琊榜》、手機遊戲寶可夢，網路用語「秒殺」、「神回應」、「粉絲」也入題，考生只要運用所學，即使不知道這些用語，一樣能作答。



「考題中間偏難，是近三年最難的題目」，臺北市高中數學科教師團隊表示，數學科幾乎沒有基本題，一題可能有數種解法，對中上程度學生有鑑別度，但中後段學生可能做不完。



臺北市麗山高中數學教師黃靜寧表示，單選第一題以手機遊戲寶可夢入題，考加權平均數觀念，可是五個選項內容都很像，考生很難區別差異性。



社會科考題難易適中，具鑑別度，包括全國空氣品質監測、中國空氣汙染、美國總統大選與一中政策、食安、國際難民、新聞品質庸俗化與弱智化等都入題。臺北市內湖高中公民教師姜淑慎表示，考題平易近人，題幹描述也沒有爭議，除一兩題需要思考外，其他都偏易。



歷史科方面，建國中學教師莊德仁表示，今年偏重政治軍事與社會經濟，而且都需要閱讀理解，考驗學生的閱讀能力，雖然文字敘述比去年詳細，但考生要從敘述中了解出題者的用意，才能解答，以免被誤導。



臺北市麗山高中教師廖偉國表示，地理科考題難易度中等，比較大的疑慮是第五十題，考臺灣各地設的空氣品質監測站，要考生判斷適合使用哪一種統計圖，但這題的題幹描述不清楚，學生無法判斷，甚至可能被誤導。

