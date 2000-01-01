沈育如、陳中興、陳景清／連線報導



今年學測國文科的作文題目「關於經驗的N種思考」，臺北市高中國文科教師團隊指出，這個題目貼近考生的日常生活，只要提出自己的經驗，分析利弊得失，應該能獲得基本分數；不過，有補教老師認為，學測是國家級考試，國文作文題目不應該中英夾雜，建議改成「關於經驗的『多』種思考」，比較適當。



國文作文「關於經驗的N種思考」，要求考生結合事例和看法寫作。臺北市成功高中國文教師李仁展表示，題幹已說明經驗沒有好或壞，要看事件的性質、發展及當事人如何看待，考生可舉新聞、校園生活等，說明自己從經驗中學到的啟示。



若要獲得高分，李仁展認為，要點出對經驗的獨特反省，讓閱卷教師印象深刻，例如政治素人高票當選，反應選民渴望改變，可舉美國新任總統川普為例。



補教老師唐文認為，國文作文題目出現英文很不妥，這也是學測、指考舉辦以來，第一次出現中英文夾雜的國文作文題目；唐文說，「N種」用語生活化，學生一看就懂，但學測是國家級考試，出題應更謹慎、精準。



桃園市武陵高中學生夏睿璞說，他強調經驗的累積，在面對問題時不會徬徨、不安，再以自身的好經驗和壞經驗做正反論述。陽明高中學生吳明昱以蘋果公司創辦人賈伯斯為例，描述他因沒有管理經驗而被趕出創辦的公司，重回蘋果公司後，憑著失敗經驗改變了公司。



高雄市新莊高中考生潘孟山認為，作文題目容易發揮，能將平常涉獵的心理學知識融入寫作。



學測昨天登場，第一天缺考率方面，國文百分之一點二六，數學百分之一點四四，社會百分之一點四八，都比去年稍微下降。



相關新聞刊第2版



圖說：昨天是大學學測第一天，遇到入冬首波強烈大陸冷氣團，考生穿厚重衣服、戴口罩和圍巾等應試。