報導／張彩鳳、詹伯望、陳信全



由國語日報社主辦，富邦文教基金會與中廣青春好好young節目贊助的「二○一六兒童少年好Young人物」，共選出五組十四名得主，昨天當地縣市政府官員，赴各校頒獎表揚，希望藉由他們的優異表現，激勵全國兒少勇於面對困境，發揮專長和關懷社會。





品德勇氣類得主



田頭國小四年一班 關懷長者 溫暖人心



彰化縣副縣長林明裕、國語日報社社長李碧霞，昨天到彰化縣田頭國小，頒發「二○一六兒童少年好Young人物品德勇氣類」獎項給四年一班學生。



四年一班九名學生，從一年級開始輪流送餐給住在學校附近的獨居阿媽，去年農曆年前，教育處推出圓夢計畫，他們提出申請，拿獲得的款項訂購年菜，到阿媽家陪阿媽圍爐，因而獲獎。



林明裕感謝國語日報社創設好Young人物獎項鼓勵兒少，希望獲獎學生保有這樣的善行。



李碧霞則表示，這項選拔的宗旨，獲富邦文教基金會肯定，因此加入這項計畫，並挹注獎金，以鼓勵兒少。



九名學生回捐新臺幣三千元，給國語日報社送報到山巔活動，讓偏鄉學童也有機會閱讀《國語日報》，感動所有來賓和師生。







品德勇氣類得主



賴靜婷 力爭從母姓



臺中市居仁國中學生賴靜婷勇敢向法官爭取從母姓，昨天由臺中市教育局長彭富源及國語日報社長李碧霞頒獎表揚。



彭富源肯定賴靜婷的勇氣，並舉武俠小說主角張無忌練就一身高強武藝的例子期勉學生，對一件事要能堅持且不斷追求，努力一定會成功。



李碧霞表示，頒贈品德勇氣類獎項給賴靜婷，希望藉此表彰她的勇敢行為。







多才多藝類得主



李育誠 自發組劇團



臺南市龍崎國中學生李育誠，獲選國語日報二○一六年好樣人物多才多藝類獎項，昨天接受表揚。他表示，想用這新臺幣一萬元獎金，再邀古都木偶戲劇團到龍崎表演，好讓更多人觀賞到精采的演出。



國語日報社主筆黃聰俊致詞表示，許多兒少經父母安排學才藝，或許也有優越表現，但李育誠從學習布袋戲，到自組劇團，格外可貴。







人生價值類得主



沈育霆 展運動風範



臺南市新化國中畢業學生沈育霆，獲頒人生價值類獎座，昨天回母校接受表揚。他謝謝教練胡文瑜與各階段的教師和家人，造就現在的他。



沈育霆已升上新化高工，但仍每天回新化國中接受教練胡文瑜指導。



國語日報主筆黃聰俊致詞指出，沈育霆去年全中運，在終點等候與他實力相當，卻受傷落後的許世杰，因而獲獎。







社會參與類得主



拾璿佾、楊淳晏 剩食濟弱 力行公益



惠文高中學生拾璿佾、臺中女中學生楊淳晏頒「社會參與類」獎座，昨天由臺中市教育局主任祕書方炳坤及國語日報社副社長李蜚鴻頒獎。



拾璿佾與楊淳晏就讀惠文高中國中部時，發起將午餐剩菜提供給社福機構，計畫延續迄今，獲全校共十班級響應。



兩人說，計畫成功，鼓勵他們繼續關注社會議題，並付諸行動。方炳坤嘉勉學生，也感謝《國語日報》報導正面事跡，鼓勵學生。





圖說：彰化縣副縣長林明裕（後排右一）頒獎給田頭國小學生。攝影／張彩鳳