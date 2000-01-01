阮筱琪、實習記者黃甯群╱臺北報導



俗稱「臺灣鮭魚」的櫻花鉤吻鮭疑似因基因窄化，出現異型個體。海洋大學教授郭金泉昨天表示，去年底，在七家灣溪發現一條外形怪異的臺灣鮭魚，頭大、眼小、體色透紅，體長也比一般長，質疑可能和基因變異、環境荷爾蒙或外來種雜交有關。



郭金泉指出，一般臺灣鮭魚頭身比例一比三，但該個體卻是一比四，眼睛在同側且較小，體長達三十六公分，比一般二十公分長。雪霸國家公園境內管轄的七家灣溪是臺灣鮭魚重要棲地，但大甲溪上游武陵農場民生用水和農業用水，經年累月排入，懷疑是汙染物藉由食物鏈累積放大，改變環境荷爾蒙。



另外，二○○四年，艾利颱風沖毀雪霸國家公園的鮭魚孵化場，當時三千多尾基因相近的養殖鮭魚進入野外，郭金泉質疑這起意外恐怕也改變了野生族群基因。他痛批雪霸還在臺灣鮭復育池中養殖外來種虹鱒，可能與臺灣鮭雜交，臺灣國寶魚岌岌可危。



雪霸國家公園管理處主任廖林彥表示，武陵農場已經轉型為休閒農業，無農藥使用問題；颱風雖沖毀孵化場，但魚群很難在幾十噸的砂石中存活，更無法在風災中交配育種；養殖虹鱒是測試侵入物種的實驗，已獲學界認可，且虹鱒根本無法和臺灣鮭順利交配。



廖林彥表示，曾看過體長超過四十公分的鮭魚，而身體變紅可能是因為攝取類胡蘿蔔素或蝦子等，郭金泉發現的魚絕對是臺灣原生種，沒有雜交或基因問題，不過，針對郭金泉的發現，會持續追蹤。



圖說：海洋大學教授郭金泉發現臺灣鮭魚異常個體。攝影╱阮筱琪