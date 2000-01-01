劉偉瑩、陳景清、實習記者黃甯群／連線報導



為改善空氣品質，環保署長李應元昨天邀集各縣市環保局舉行記者會，宣示今年空氣品質改善目標「紅色警戒較一百零四年減少兩成」。各環保局也提出今年度的推行重點，其中嘉義縣要幫阿里山小火車「戴口罩」，加裝濾煙器來減少PM2.5；嘉義市全面引進電動公車，臺中市加碼補助電動機車等減碳措施。



李應元表示，空氣品質改善目標有三項具體作法，包括都會區二行程機車減半，淘汰一萬輛一期、二期老舊柴油車，以及兩年內補助一千座鍋爐燃油換成天然氣等，將與地方政府積極推動相關管制作為，有信心達成目標。



各縣市環保局則提出今年度的工作亮點，包括臺北市訂定《清新空氣行動白皮書》，苗栗將出動無人空拍機稽查違規工地，南投縣將成立PM2.5戰情室等。



嘉義縣環保局長顏旭明表示，早在二○一五年底，所有上阿里山的遊覽車都已符合空汙排放標準，今年更要替阿里山小火車「戴上口罩」，也就是加裝濾煙器，預估每年可以有效減少四十公斤的PM2.5排放，空氣品質淨區可說是比照世界標準。



屏東縣是全臺空汙最嚴重的縣市，屏東縣環保局長魯臺營表示，雖然有三分之二的汙染源來自境外，但轄內最大汙染源就是農業廢棄物、露天焚燒的情形嚴重，因此成立農廢妥善處理輔導平臺，減少露天焚燒，農業廢棄物聚集做成生質燃料，讓汙染變成黃金。



臺中市則提出鍋爐加嚴標準及燃氣補助並行，二行程機車汰換改買電動機車，每輛加碼補助到一萬五千元，弱勢補助兩萬八千元，汰換自行車也會提供補助。



高雄市擴大柴油車聯合稽查，元旦起補助兩千四百萬元，提供大林蒲民眾到小港捷運站間的紅二接駁公車免費搭乘。