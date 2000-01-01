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桃園輪胎廠大火　碳黑粒子落塵波及20校 (2017/1/19)
 

陳中興／桃園報導

　桃園市中壢區泰豐輪胎公司前天發生大火，濃煙捲起的碳黑粒子等灰燼，散落南區周邊鄰里，其中以平鎮區受害最嚴重。桃園市教育局說，已有南區二十所學校受到碳黑粒子影響；師生昨天多數都戴口罩上課，避免吸入有毒氣體或粉塵。

　桃園市教育局昨天要求南區一百零四所高中和國中小學，儘量將戶外活動改在室內進行。

　教育局副局長林威志昨天在市政會議中表示，針對這起火警事件的碳黑粒子落塵，教育局要求各校做到走動式管理；要求師生戴上口罩，減少戶外活動，做好自我健康防護；儘速完成校內落塵的清除工作。

　中壢區新勢國小校長葉春櫻形容學校落下的碳黑粒子，多數像砂粒，把操場、遊戲區全部覆蓋。桃園市長鄭文燦昨天到新勢國小巡視，並指示相關單位到校清除灰燼和落塵。

　同是受災學校的忠福國小校長吳鳳橤說，有三分之二的學生戴口罩上課，校方也採購一千多個口罩，發給師生使用。

　中壢國中校長羅新炎說，為避免吸入有毒氣體及PM2.5落塵，校方要求學生停止室外活動，並向衛生局索取一千多個口罩，供師生使用。昨天中午，該校操場和各處空間的落塵已經全部清洗完成。

　桃園市教育局長高安邦昨天巡視受災學校。高安邦指出，中壢國中、新明國中、文化國小、新勢國小的落塵比較嚴重，所幸沒有師生受災。

圖說：中壢國中教師、替代役男及清潔隊員，清洗球場的黑色落塵。圖片提供／中壢國中
 
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