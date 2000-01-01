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名家校園寫春聯　學生體會書法趣 (2017/1/18)
 

陳中興、李榮茂／連線報導

　農曆過年，家家戶戶都要貼春聯，除舊布新。桃園市大華國小、嘉義縣東石鄉龍崗國小昨天分別舉辦揮毫寫春聯活動，體驗節慶和傳統書法結合呈現的意境。

　歲末春聯創作活動是大華國小的傳統。校長黃坤亮告訴三年級學生說，今年是金雞年，可以看到許多金雞圖，象徵「金雞啼叫，就來報喜」。學生透過寫春聯，可以了解傳統文化及中國文字之美，體驗紅紙寫上吉慶字句的喜悅感受。

　練書法已經兩年的三年忠班學生曾悅恩說，媽媽說他太好動，所以要他學書法，他從寫書法的過程中學到專注，也開始能寫出很漂亮的鉛筆字。

　三年孝班學生周以樂的父親是英國人。她說，寫書法很開心，但不能在家裡寫，因為怕墨汁把水槽弄黑。三年級學生彭愛玲，能寫出一手好字，她說，寫書法可以讓自己的心安靜下來，做事有耐心。

　龍崗國小邀請書法家劉婉如、林家儀，到學校現場揮毫，吸引全校師生與社區民眾圍觀，並將名家春聯帶回家張貼，校園充滿新年喜氣洋洋的氛圍。

　學生吳昶諭表示，書法家寫的春聯上畫了花、鳥、瓶子等圖案，感覺很特別；學生王玉芳說，鄰居阿公阿媽慕名到學校排隊等候名家春聯，喜獲大師墨寶笑逐顏開，提早感受新年的歡樂氣氛。學生吳修齊說，在現場看書法家寫字，覺得書法家筆法蒼勁有力，讓他嘆為觀止。

圖說：校長黃坤亮（左一）能寫一手好書法，學生紛紛排隊領取校長寫的春聯。攝影／陳中興
 
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