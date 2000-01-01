關鍵字
RSS
新聞首頁 > > 國語日報新聞  
 
教團籲兼任教師一體適用勞基法 (2017/1/18)
 

楊惠芳、實習記者盧珏縈／臺北報導

　臺灣高等教育工會昨天和十多名大專兼任教師到教育部門口抗議，不滿兼任教師適用《勞基法》的草案被切割，讓「未具本職」的兼任教師適用《勞基法》，卻有人因學校人事考量而在年前失業，要求教育部應和勞動部修正相關草案，讓全體大專兼任教師一體適用《勞基法》。

　兼任教師徐文路指出，全臺有一萬三千多名未具本職的兼任教師，但校方為了省錢，未來可能不發聘書，減少學分，或是逼他們改變專長。

　高教工會辦公室主任陳書涵表示，勞動部規畫讓「未具本職」的大專兼任教師，從今年八月一日起適用《勞基法》，各大學需幫教師提撥百分之六勞工退休金，寒暑假兩個月的勞健保費，但分為有本職與沒本職的切割方式，導致大學為節省人事成本，不願續聘「未具本職」的兼任教師。高教工會已接獲不少兼任教師投訴，校方要求兼任教師提供全職證明，否則下學期可能不續聘。

　教育部人事處長李秉洲表示，已編列六千萬元預算，用來補助各校因應納《勞基法》後增加的成本，如果學校讓私校兼任教師鐘點費與公立學校一致或更高，教育部也會提供至少百分之五十的差額補助。

　李秉洲說，去年十一月教育部已發函要求大專院校，不能以有無本職作為兼任教師聘任標準，也將組成調查小組到校訪查，如查證確實，可扣減學校獎補助款。另外，教育部也將透過政策引導，讓學校減少兼任教師，增加專任教師。

 
高度沉迷網路遊戲　國中小每30學生有1人
屏東電影彩稻田　惡靈古堡蜜拉吸睛
委內瑞拉發行新鈔
「社論」一例一休何以淪為三輸？
安古蘭漫畫節　臺灣打造公寓夢基地
赴國中小分享母國文化　四留學生獲獎
臺博館VR體驗　飽覽海底景觀
新聞掃描
家扶募款助貧童過年
教團籲兼任教師一體適用勞基法
做孩子的朋友　余忠和分享生命故事
世展會受助童發揮專長　義剪助人
企業送資源　苗縣偏鄉生受益
文教短波
新北技職教育科二月掛牌　
名家校園寫春聯　學生體會書法趣
食農教育種瓜得瓜　高市月美歡喜下田
火車汽笛響　彰縣靜修鐵道園區落成
宜縣北成摘菜吃火鍋
 
　
財團法人國語日報社 版權所有 Copyright © Mandarin Daily News. All Rights Reserved.