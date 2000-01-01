楊惠芳、實習記者盧珏縈／臺北報導



臺灣高等教育工會昨天和十多名大專兼任教師到教育部門口抗議，不滿兼任教師適用《勞基法》的草案被切割，讓「未具本職」的兼任教師適用《勞基法》，卻有人因學校人事考量而在年前失業，要求教育部應和勞動部修正相關草案，讓全體大專兼任教師一體適用《勞基法》。



兼任教師徐文路指出，全臺有一萬三千多名未具本職的兼任教師，但校方為了省錢，未來可能不發聘書，減少學分，或是逼他們改變專長。



高教工會辦公室主任陳書涵表示，勞動部規畫讓「未具本職」的大專兼任教師，從今年八月一日起適用《勞基法》，各大學需幫教師提撥百分之六勞工退休金，寒暑假兩個月的勞健保費，但分為有本職與沒本職的切割方式，導致大學為節省人事成本，不願續聘「未具本職」的兼任教師。高教工會已接獲不少兼任教師投訴，校方要求兼任教師提供全職證明，否則下學期可能不續聘。



教育部人事處長李秉洲表示，已編列六千萬元預算，用來補助各校因應納《勞基法》後增加的成本，如果學校讓私校兼任教師鐘點費與公立學校一致或更高，教育部也會提供至少百分之五十的差額補助。



李秉洲說，去年十一月教育部已發函要求大專院校，不能以有無本職作為兼任教師聘任標準，也將組成調查小組到校訪查，如查證確實，可扣減學校獎補助款。另外，教育部也將透過政策引導，讓學校減少兼任教師，增加專任教師。